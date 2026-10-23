Amenazas a Daniela Morales Leanza: ordenan detener a una cordobesa que reside en Colombia

El fiscal de Instrucción Matías Busquetz dispuso la imputación, la detención y la captura internacional de una mujer -cuya identidad se mantiene en reserva- señalada como presunta autora de las amenazas anónimas que recibió la abogada Daniela Morales Leanza hace un mes.

Las agresiones comenzaron en la mañana del sábado, 19 de septiembre, mediante llamadas perdidas e intimidantes mensajes de WahtsApp. Entre insultos, la agresora -ahora imputada- hizo alusión a la labor profesional de la abogada e intentó amedrentarla expresando: "Hoy te vas a enterar de que no vas a poder hablar nunca más en tu vida".

El nivel de violencia se fue acrecentando en el diálogo con Morales Leanza. En el chat la imputada le dijo: "Yo quiero ver tu sangre desparramada".

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Rastreo digital

La investigación incluyó análisis de evidencia digital y tareas de inteligencia criminal.

La pesquisa se centró en reconstruir el origen de las comunicaciones anónimas telefónicas y a través de WhatsApp y reunir elementos que permitieran establecer quién estaba detrás de ellas.

A partir de la tarea técnica se logró identificar desde dónde se emitieron los mensajes intimidantes.

Según datos que aportaron investigadores, la mujer estaría vinculada a un caso de femicidio donde Morales Leanza fue abogada querellante. Pertenecería a grupos con creencias y prácticas oscuras y violentas.

Ese antecedente forma parte del contexto que deberá ser esclarecido para determinar los motivos de las intimidaciones y establecer si existió una relación directa entre su actuación profesional en ese expediente y los mensajes recibidos.