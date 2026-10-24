Gabriel Bornoroni: “La gente no quiere candidatos que viven en campaña permanente”

Luego de una semana de intensos debates en el Congreso, el diputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, celebró algunas victorias legislativas clave para el oficialismo. En ese marco no ahorró críticas contra parte del arco político cordobés. Tras la reciente sanción del marco regulatorio para personas con discapacidad —uno de los temas más urticantes para el Gobierno nacional, el cual logró avanzar en la Cámara Baja—, el dirigente libertario dejó en claro que la verdadera gestión pasa por ofrecer soluciones de fondo y dar resultados concretos, en lugar de “hacer campaña con temas sensibles”.

Sin embargo, Bornoroni no pierde de vista el escenario político de Córdoba. Aunque se muestra cauteloso con los tiempos electorales y evita definir candidaturas prematuras, se posiciona como el principal armador del espacio libertario en la provincia. Con el aval de la conducción nacional del partido, el dirigente cordobés mantiene puentes con referentes opositores como el senador Luis Juez para ir moldeando un proyecto alternativo de cara a los desafíos ejecutivos de la provincia, siempre bajo la premisa de no “vivir en campaña permanentemente”.

En diálogo con Perfil Córdoba, el jefe de la bancada libertaria repasó los cruces legislativos de la semana, respaldó con firmeza el rumbo económico del presidente Javier Milei y analizó la convivencia con los líderes opositores de la provincia.

—¿Qué balance hace sobre esta semana en la Cámara de Diputados?

—Es muy importante para nosotros porque era algo en lo que veníamos trabajando hace dos meses. Logramos avanzar con la nueva Ley de Discapacidad, que le da un marco jurídico claro a las personas con discapacidad y evita que todos los años tengan que pedirle a la política que apruebe una emergencia. Si es una problemática que se repite en el tiempo, necesitaba una solución definitiva. Es una ley aprobada por amplia mayoría; sin embargo, los diputados de Llaryora, Natalia de la Sota y Gabriela Estévez votaron en contra. Ahí te das cuenta de que no están viendo la solución a los problemas que piden los cordobeses, sino que están haciendo política con un tema hipersensible.

—¿La gente vinculada al sector quedó conforme con el texto final?

—Salió prácticamente por unanimidad, no puede ser que todos estén equivocados. Es una ley superadora y era lo que habíamos prometido. Para llegar a este fin hubo un montón de trabajo interno en el medio para solucionar las cosas.

—Sin embargo, hubo abstenciones de diputados que responden a Llaryora que fueron muy útiles en materia de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. ¿Hubo algún diálogo o acuerdo al respecto?

—No hay ningún acuerdo con el llaryorismo, tampoco con Natalia de la Sota ni con el kirchnerismo; ellos se abstuvieron por decisión propia. Yo estoy muy conforme con los resultados en Diputados. Hubo mucho trabajo interno, en silencio, como todo lo que hacemos sin andar por los medios de Buenos Aires diciendo que está todo mal.

—¿Cómo analiza el rumbo del Gobierno nacional?

—Veo a un Presidente con ideas y convicciones claras desde el primer día y hasta el último. Veo una reelección definida que la están contemplando todos. En todo siempre hay críticas, pero hay que remitirse a los resultados: de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cumplió lo que prometió. Estábamos en el quinto infierno y ahora somos un país que busca competir con el mundo. Estamos muy bien encaminados.

—¿Aún con los índices actuales de pobreza?

—La pobreza bajó y estamos en el camino correcto. Va a la baja, a veces se ameseta, pero recordemos que empezamos con un 57% y ahora estamos en el orden del 30% ordenando las variables macro para que la recuperación sea sostenida.

—En el plano provincial, ¿ya largó la campaña para la gobernación de Córdoba?

—Soy diputado y tengo una responsabilidad muy importante. Le quiero mostrar a los cordobeses y a los argentinos que las cosas salen, que se puede cambiar y meter valor agregado haciendo las cosas normales. Estoy recorriendo el interior, lo hago los fines de semana y trato de contarles lo que hacemos en Diputados. La gente no quiere ver candidatos que viven de campaña permanente cuando ni siquiera hay fecha de elecciones. Primero mostrame qué problemas solucionaste desde el lugar que te tocó y después pedime el voto. Soy un diputado que hace tres años está en su banca y las leyes salen; mi prioridad es mostrar resultados del lugar donde me puso la gente.

—Dentro del abanico opositor en Córdoba, Rodrigo de Loredo parece más avanzado en el armado de su campaña. ¿Conversa con él?

—Tengo diálogo con todos los dirigentes: diálogo institucional con los que no tengo tanta afinidad y un diálogo más fluido con quienes comparto miradas. Por ejemplo, estoy trabajando en el mismo barco y con las mismas ideas con el senador Luis Juez, del Frente Cívico, con quien pensamos en una Córdoba a la que hay que sacarle las cadenas e imprimirle las ideas de la libertad. También converso con Soledad Carrizo, con De Loredo y con distintos partidos para ver cómo solucionar los problemas concretos, tal como hacemos en Diputados.

—¿Le parece molesta que él ya esté en campaña?

—Él pertenece al partido radical, ¿por qué me va a molestar? Él está trabajando con su espacio y es el radicalismo el que debe opinar sobre sus tiempos. Yo me enfoco en La Libertad Avanza y en cumplir con nuestra tarea.