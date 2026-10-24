La escultora cordobesa que moldea el mármol en las canteras donde trabajaba Miguel Ángel

Trinidad Caminos inició su camino en la plástica a los ocho años, cuando pintaba y jugaba a moldear el barro con sus hermanas en el patio de su casa. A los 18 años ingresó a la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba, donde su inclinación por el volumen la llevó a volcarse a la escultura.

En tierras cordobesas moldeó su primera obra formal, titulada “El niño por nacer”, utilizando mármoles de la zona; aquella experiencia encendió en ella una curiosidad que la condujo en 2011 a cruzar el océano para instalarse en Carrara, Italia, con la intención de profundizar sus estudios en el material que se convertiría en su sello definitivo. Actualmente, la artista vive la mitad del año en Italia y la otra mitad en Córdoba, combinando la realización de sus obras, los encargos internacionales y la enseñanza.

Así, en las mismas montañas de donde se extraía la materia prima para las grandes obras del Renacimiento, Caminos dicta cursos en los que conviven alumnos que dan sus primeros pasos con escultores un poco más avanzados. “Dicto un curso con mármoles en Córdoba y después, a quien quiera especializarse en Italia, lo invito a tomar cursos acá en Carrara, que es la cuna del arte. Acá están las canteras de las que extraía el mármol Miguel Ángel”, relata sobre la dinámica que impulsa desde hace tres años en territorio europeo.

Con una propuesta pedagógica asentada en grupos pequeños —de entre cinco y 10 personas— para garantizar una atención personalizada en el taller, los alumnos conviven junto al espacio de trabajo durante 10 días, eligiendo su propio bloque de mármol y recorriendo los alrededores históricos. “La idea es hacer cursos inmersivos para que ellos se metan en el lugar, en la historia, en el arte; que no sea solo una enseñanza del oficio el tallar el mármol sino que palpen el espíritu del lugar donde tallaba Miguel Ángel, donde están los mismos mármoles de las canteras que él recorrió”, explica Caminos. La experiencia incluye además visitas a sitios emblemáticos, como Pietrasanta y la región de Cinque Terre, integrando el paisaje y la memoria colectiva al proceso creativo.

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Del formato monumental a la búsqueda poética de la piedra

En cuanto a la creación de su propia obra, el vínculo que la escultora entabla con la materia requiere una aproximación respetuosa y ceremonial antes de dar el primer golpe de cincel. “Antes de trabajar toco la piedra y hago un ritual, le pido permiso y le digo: bueno, te voy a hacer más linda, te voy a transformar. Porque siento la historia, los años que trae la piedra dentro”, confiesa.

Tras esa instancia inicial, la relación con el bloque evoluciona gradualmente: “Empiezo rodeándola, despacio, con un poco de timidez, hasta que la relación entre la piedra y yo se hace más sincrónica y todo fluye naturalmente; hasta parece que la piedra se ablanda cuando empiezo a descubrir o a despejar eso que hay dentro, como decía Miguel Ángel: sacar lo que sobra”.

La versatilidad técnica de la artista abarca escalas y materiales diversos. Por caso, en Córdoba dejó marcas permanentes como “La flor de los vientos”, una estructura monumental de acero de siete metros por siete emplazada en el Parque del Kempes en 2016, cuya ejecución requirió la coordinación de nueve soldadores bajo una lógica similar a la de un proyecto arquitectónico. También inmortalizó a la referente de derechos humanos Sonia Torres frente a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo en la capital provincial. En paralelo, sus piezas en piedra alcanzaron proyección global, encontrándose emplazadas en países como Turquía, Portugal, México, Francia y el Líbano.

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En la actualidad, Caminos trabaja en una serie de esculturas en mediano formato que combinan rostros femeninos sintéticos con guardas geométricas de inspiración celta, fruto de una reciente estancia en Irlanda. “Para mí es muy importante el estudio previo, el boceto, los hago generalmente en arcilla”, comenta sobre su método de trabajo, al tiempo que destaca cómo las características naturales del material completan el sentido de cada pieza: “Yo hago las maquetas, pero después, cuando uso el mármol y estoy puliendo, hasta la luz entra de una manera diferente. Es como que la piedra habla de otro modo, incluso a veces pasa que las venaturas coinciden o acentúan una forma que tiene la escultura y pienso cómo justo acá en este lugar vino la mancha y completó la poesía”.

Entre los Pirineos, Italia y el regreso a Córdoba

A pesar de la extensa trayectoria construida entre talleres internacionales y exposiciones, la escultora asegura que mantiene intacta la sensibilidad de sus comienzos en Córdoba. “Yo siento la misma sorpresa que sentía de niña al ver lo que había creado”, expresa.

Mientras ultima detalles para sus próximos talleres en los Pirineos franceses y proyecta una muestra individual en Italia con mármoles belgas y sicilianos, la artista cordobesa está pendiente de la confirmación de un trabajo en Córdoba para volver antes que termine el año a su ciudad natal.