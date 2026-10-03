La Matanza: murió un ladrón arrollado por el conductor de un auto al que intentaron asaltar

Un ladrón murió atropellado por un vecino del barrio residencial Lomas del Millón, en La Matanza. Los hechos se produjeron cuando un grupo de delincuentes intentó sorprender a un conductor, de 61 años, que saliía de su casa en un auto. Sin embargo, al verse amenazado, lejos de detenerse el hombre aceleró y arrolló mostarlemte a uno de los malvivientes, que quedó tirado en la calle mientras el auto que querían robar escapaba del lugar raudamente.

La víctima del intento de robo había sido interceptada por un grupo de 3 delincuentes armados, y embistió fatalmente a un joven de 25 años, quien falleció poco tiempo después.

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La reconstrucción por las cámaras

Gracias a las cámaras de seguridad que registraron toda la secuencia, la Policia pudo reconstruir lo que había ocurrido, porque la muerte del joven delincuente no se produjo en el lugar del frustrado robo, sino que ocurrió en casa de su madre, donde lo habían llevado sus cómplices mortalmente herido

Fue entonces cuando reconstruyeron que luego de que el vecino, al ver que los sujetos bajaban coreiendo de una Volkswagen Suran Gris armados e iban a asaltarlo, aceleró para escapar. Fatalmente para la víctima fatal, cuando baja de la Suran para tratar de amenazar al vecino que salía, tropieza y cae, por lo que el auto del hombre que pretendía evitar el robo lo arrolló causándole la muerte.

Cuando el auto del vecino ya había escapado, los compañeros del heridos lo subieron a la Suran y la policía pudo seguir por las cámaras que se trasladaron hasta la casa de la madre del joven, ubicada en Villa Madero, donde ella llamó al 911 para denunciar que su hijo había llegado ensangrentado e inconsciente al hogar.

No obstante, cuando los médicos llegaron para atenderlo, ya estaba sin vida. La Policía reconstruyó todo el caso e identificó el vehículo de los delincuentes. Luego detuvieron a otro de los presuntos ladrones, de 27 años, que había alquilado el auto utilizado para realizar el robo y a quien identificaron gracias a las declaraciones de su dueño original.

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La investigación se mantiene abierta para conocer cuál fue el rol de cada involucrado y reconstruir el triste episodio. Se secuestró el celular del acusado y el Volkswagen Suran quedó preservado para hacer las pericias. Por otra parte, el detenido quedó imputado por robo calificado por el uso de armas, cometido en un lugar poblado y en banda, en grado de tentativa.

JSM