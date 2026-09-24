El intento de robo a mano armada se vivió este miércoles al mediodía en la sucursal del Banco Galicia de Lomas del Mirador, ubicada en la esquina de la avenida San Martín y Eva Perón, cuando tres delincuentes armados intentaron asaltar a un cliente, pero la reacción de las personas que estaban en el lugar frustró el golpe. A medida que avanzaba el forcejeo, se escucharon al menos cinco disparos y uno de los asaltantes terminó reducido por los propios clientes.

Sucedió minutos antes del mediodía en la sucursal ubicada sobre avenida San Martín al 2100, cerca de la intersección con Eva Perón. De acuerdo con las primeras informaciones, los delincuentes llegaron a bordo de una camioneta y dos de ellos ingresaron al banco, mientras un tercero habría quedado afuera.

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El episodio comenzó cuando un hombre de 52 años llegó a la sucursal para realizar un depósito.

Según la reconstrucción del caso, los delincuentes se dirigieron hacia él y uno de los asaltantes intentó apoderarse de la mochila que llevaba. El hombre logró ingresar al sector de cajeros y comenzó un forcejeo con uno de los delincuentes, que lo amenazaba con un arma.

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A partir del forcejeo, otro cliente intervino para ayudarlo y la situación se volvió todavía más violenta.

Fue entonces cuando se escucharon varios disparos dentro del banco. Las distintas personas que se encontraban dentro del banco consignaron entre dos y cinco detonaciones, aunque la cantidad exacta todavía forma parte de la investigación. A pesar de los tiros, ninguna de las personas que estaba en el lugar resultó herida.

Mientras se desarrollaba el enfrentamiento, dos de los integrantes de la banda lograron escapar. El tercer sospechoso quedó dentro de la sucursal y fue reducido por los propios clientes, que consiguieron quitarle el arma.

Un detenido y dos prófugos

Efectivos de la Comisaría 4ª de Lomas del Mirador llegaron al lugar y trasladaron al sospechoso detenido.

Se trata de Owen Michel Maldonado, de 42 años. Durante el procedimiento, los policías secuestraron una pistola calibre .380, que habría estado en poder del delincuente durante el intento de asalto.

Ahora, los otros dos integrantes de la banda escaparon en una camioneta y permanecen prófugos. Por eso, los investigadores trabajan ahora para establecer sus identidades y determinar cómo fue la fuga.

La causa quedó a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 del Departamento Judicial La Matanza.

MV