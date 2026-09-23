El terror de un robo a mano armada mutó en cuestión de segundos hacia una caótica escena de arresto ciudadano. Este miércoles, cerca del mediodía, la rutina en una sucursal bancaria de la localidad bonaerense de Ramos Mejía saltó por los aires cuando una banda de ladrones irrumpió en el lugar. Sin embargo, en lugar de encontrar sumisión y pánico, los delincuentes chocaron de frente contra la furia de las propias víctimas.

La explosión de violencia tuvo lugar en la sede del banco Galicia ubicada en la intersección de las calles San Martín y Villegas. La mecánica del golpe estaba calculada: según relataron los testigos del hecho, la organización delictiva operaba en trío. Mientras un integrante hizo de "campana" en la puerta para garantizar la huida, los otros dos ingresaron al edificio exhibiendo armas de fuego para reducir a los presentes y vaciar las cajas.

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Pero el guion se desmoronó por completo cuando los usuarios decidieron resistir. Un grupo de personas se abalanzó sobre los criminales, desatando un combate cuerpo a cuerpo en pleno pasillo de la entidad. El pico de máxima tensión y pánico se vivió cuando, en medio de los empujones y la lucha por el control de las armas, resonaron al menos cinco detonaciones de bala dentro del recinto cerrado, que afortunadamente no dejaron víctimas fatales.

Desbordados por la reacción colectiva, dos de los delincuentes lograron zafar del cerco humano, corrieron hacia la calle y se subieron a una camioneta para huir a toda velocidad. El saldo del escape fue el abandono total del tercer cómplice, quien fue desarmado por los usuarios, derribado al suelo y sometido a una feroz golpiza por parte de la multitud enardecida, en una secuencia que quedó registrada por los teléfonos celulares de los presentes.

Con el robo contenido por los propios civiles, los agentes policiales llegaron al lugar tras un alerta de emergencia y procedieron a esposar al sospechoso, además de resguardar el arma incautada en la pelea. Ahora, los investigadores peritan a contrarreloj las cámaras de seguridad del circuito municipal para intentar trazar la ruta de escape de la camioneta y dar con los prófugos.

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Este cruce de película en Ramos Mejía no es un hecho aislado en el mapa delictivo del municipio. Apenas un día antes, la localidad de González Catán fue escenario de otro ataque brutal que generó una profunda indignación social: un grupo de estudiantes con trastorno del espectro autista fue emboscado a plena luz del día mientras regresaba a sus hogares tras la jornada escolar.

El episodio ocurrió en las inmediaciones del Centro de Formación Integral Santa Inés, perteneciente a la Obra del Padre Mario. Las cámaras de vigilancia de la cuadra captaron el instante exacto en que dos atacantes motorizados acorralaron a los jóvenes. Ante el bloqueo, uno de los chicos entró en estado de shock y se tiró al piso, momento que el delincuente aprovechó para pegarle un violento golpe en la cabeza con la culata del revólver y robarle sus pertenencias.

Antes de acelerar y perderse por las calles del barrio, el asaltante efectuó un tiro al cielo para intimidar a sus víctimas. El horror de la secuencia quedó resumido en el grito desesperado del adolescente herido, quien tras el culatazo le preguntó a sus amigos: “¿Me voy a morir?”. Mientras la policía sigue buscando a los prófugos, los vecinos denunciaron ante el medio local Cuenta Kilómetros que los ladrones operan con total impunidad y ya habían sido vistos dando vueltas por la zona.

TC/ML