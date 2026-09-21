Dos empleados del Banco Nación fueron condenados por robar billetes de los depósitos de clientes

Dos empleados del Banco Nación fueron condenados por sustraer dinero de clientes que realizaban depósitos por caja en la sucursal de Orán, Salta, mediante una maniobra que aprovechaba puntos fuera de la vista de los depositantes y que quedó registrada por las cámaras de seguridad. El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta acreditó 18 hechos ocurridos durante 2023 y sentenció a la cajera Silvia Verónica Castro a dos años de prisión en suspenso y a su pareja, Fernando Horacio Arias Knudsen, a seis meses, también en suspenso.

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El juez Domingo Batule los declaró penalmente responsables del delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. De las 22 maniobras atribuidas inicialmente por el Ministerio Público Fiscal, el tribunal consideró probadas 17 correspondientes a Castro y una a Arias Knudsen, ambos empleados de la línea de cajas de la entidad.

Además de las penas de prisión, los dos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de sus respectivas condenas y deberán cumplir durante dos años distintas reglas de conducta. Entre ellas, tendrán que someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DECAEP) y no podrán abusar de estupefacientes ni de bebidas alcohólicas.

Cómo robaban billetes de los depósitos de los clientes

La maniobra apuntaba principalmente a clientes habituales que llegaban a la sucursal con importantes cantidades de efectivo, en especial personas vinculadas con empresas locales. Una vez que recibía los fajos, Castro los trasladaba hasta una máquina contadora de billetes ubicada en un box contiguo y fuera del campo visual de quienes realizaban el depósito.

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Según se acreditó en el juicio, antes de colocar el dinero en la máquina, la cajera retiraba algunos billetes de los fajos y los escondía dentro de un folleto publicitario del propio Banco Nación. En otras oportunidades, realizaba la sustracción después de una primera pasada por la contadora, una modalidad conocida como “pellizco”.

La distribución de las cajas y la presencia de un vidrio esmerilado impedían que los clientes vieran el procedimiento. Cuando aparecía un faltante, los depositantes creían que ellos mismos se habían equivocado al contar el efectivo y, en muchos casos, reponían el dinero sin presentar un reclamo ni desconfiar de Castro, quien llevaba más de 30 años trabajando en esa sucursal.

Un compañero descubrió la maniobra y las cámaras revelaron más casos

El mecanismo quedó al descubierto el 17 de noviembre de 2023, cuando un compañero se acercó a Castro para comunicarle una gestión interna y, mientras esperaba que terminara de atender a un cliente, observó cómo retiraba dinero de un depósito. Luego revisó el folleto y comprobó que en su interior estaban los billetes que habían sido separados del fajo.

El hecho fue informado a los superiores, quienes ordenaron revisar las cámaras de seguridad. El análisis de las filmaciones, con registros que se remontaban al 19 de julio de 2023, permitió detectar otras maniobras similares. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el 29 de diciembre de ese año.

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Durante el juicio, las grabaciones fueron una de las pruebas centrales y también declararon clientes que habían sufrido faltantes. Una de las víctimas resumió la confianza sobre la que funcionaba el mecanismo al afirmar: “Nunca pensé que me estaban robando”. Los acusados, en cambio, negaron los hechos y atribuyeron la causa a una supuesta persecución laboral y a conflictos internos de la entidad.

Las condenas y el argumento que descartó el juez

En su alegato, el fiscal federal Marcos Romero sostuvo que los empleados se habían aprovechado de la confianza construida con los clientes y descartó que actuaran por necesidad económica. La querella del Banco Nación, representada por la abogada Ángela Mizzau, acompañó la acusación y afirmó que los hechos afectaron tanto la confianza de los clientes como la imagen de la entidad estatal.

La fiscalía había pedido dos años y seis meses de prisión en suspenso para Castro y un año para Arias Knudsen. Como agravantes, Romero consideró el abuso de confianza, el mecanismo utilizado para las sustracciones y, en el caso de la cajera, la reiteración de los hechos. También señaló que ambos tenían un buen nivel económico por sus salarios y por una actividad comercial de venta de piscinas y productos de limpieza que funcionaba en su vivienda. Como atenuante, tuvo en cuenta que ninguno tenía antecedentes penales.

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Por último, Batule fijó las penas en dos años de prisión en suspenso para Castro y seis meses para Arias Knudsen. El juez destacó que la maniobra estaba aceitada y sostuvo que “el ardid afectó la confianza de los clientes y de manera indirecta a la imagen del banco”. También rechazó que hubieran actuado por dificultades económicas y concluyó: “Solo la necesidad de lucro es lo que los ha motivado a cometer estos hechos”. Los clientes damnificados quedaron habilitados para iniciar reclamos por los daños sufridos.

GZ / lr