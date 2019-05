Caso Olivares-Yadón: detuvieron a otra persona y ya son siete los sospechosos

El expediente que investiga los homicidios del diputado Héctor Olivares y el asesor Miguel Yadón sumó un nuevo detenido este viernes 17 de mayo y ya son siete los arrestados por el doble crimen.

Según pudo averiguar PERFIL, las autoridades arrestaron a un hombre identificado como Castro Iglezias Montoya, alias "Brasilero, a quien además se le secuestró un vehículo Volkswagen Passat Dominio con matrícula DFV-757.

Iglezias Montoya, de 59 años, es un ciudadano brasileño con DNI argentino. El hombre fue arrestado en un departamento ubicado en Rodríguez Peña 34, de Capital Federal, por orden del juez de instrucción Mariano Iturralde a cargo de la investigación que ahora tiene siete personas imputadas por ser partícipes del doble homicidio agravado por alevosía a raíz de la desprotección de las víctimas.

De ese modo, Iglezias Montoya se suma a los otros seis arrestados en el caso: Juan Navarro Cádiz, detenido en Uruguay el viernes 10 de mayo, un día después de ocurrido el crimen; Juan Jesús "El Gitano" Fernández, que aparece en las imágenes en las que se registró el momento del ataque; su hija Estefanía; Miguel Fernández; Rafael Cano Carmona; y Luis Carmona.

El nuevo detenido es suegro del presunto tirador Juan José Navarro Cádiz

El nuevo detenido es suegro del presunto tirador Juan José Navarro Cádiz quien permanece detenido en Uruguay y cuya extradición se aguarda para las próximas horas para ser indagado en el Palacio de Tribunales.

Hasta el momento, de pericias del arma encontrada en el departamento de Navarro Cádiz se comprobó que fue la utilizada en el ataque lo que lo apunta como el tirador sumado a raíz de la declaración del dueño del vehículo, Jesús Fernández, quien lo sindicó como el autor de los varios disparos.

La sospecha sobre el nuevo detenido es que pudo haber estado en el interior del vehículo desde el cual partieron los disparos la mañana del pasado jueves a las 6.51, puesto que siempre fue hipótesis del juzgado que había más personas de las que se había sabido en su interior.

Por lo pronto, el juez Iturralde ya dio con el arma homicida y detuvo a todos los presuntos partícipes y ahora se focaliza en su investigación para conocer los motivos del doble crimen.

Un romance prohibido entre la hija de "El Gitano" y Miguel Yadón fue el móvil del crimen

Todavía no se pudo esclarecer cuáles fueron las razones del doble asesinato, según explicó el mismo jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia: "No tenemos ninguna certeza respecto a los móviles o motivos del ataque por ahora. Hasta ahora no se encontró conexión entre los autores del atentado y las víctimas".

En un primer momento se especuló con que podía ser de tinte político pero fue descartado. Luego, se creyó que se trataba de un crimen pasional pero fue perdiendo fuerza dicha hipótesis a raíz que ninguna prueba vincula a las víctimas con los presuntos atacantes.

B.D.N.