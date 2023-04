El 29 de octubre de 2022, el presidente provisional de la Legislatura Unicameral de Córdoba, Oscar González, chocó de frente contra otro vehículo en el camino de las Altas Cumbres. Por el impacto, falleció una mujer, Alejandra Bengoa, mientras que su hija y una amiga, ambas de 15 años, sufrieron graves secuelas.

A raíz del siniestro, González quedó imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Actualmente, casi seis meses después, el mismo se enfrente a la etapa de los peritajes psicológicos y accidentológicos, motivo por el que este lunes debió acercarse a Tribunales, aunque se negó a realizar el informe pericial psicológico.

Dos imágenes del mortal accidente del que participó Oscar González.

Dado que las actuaciones están a cargo de la fiscal de Instrucción de Cura Brochero, Analía Gallarato, este lunes el exlegislador debió concurrir a los Tribunales de dicha localidad para someterse al peritaje psicológico.

El mismo llegó a la sede judicial pasadas las 9 de la mañana, aunque una vez allí solo permaneció 10 minutos antes de retirarse junto a su abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, quien había adelantado que González no realizaría las pericias.

"No vamos a participar, no vamos a colaborar. Es un derecho que está establecido respecto de las garantías del imputado", declaró el letrado en diálogo con El Doce TV y señaló que el imputado no declarará ante un psicólogo pero sí ante un juez.

Por su parte, el abogado de la querella, Germán Romero Marcon, manifestó: "Estaba en su derecho de negarse, pero lamentamos que haya sido así. Debería dar el ejemplo, sobre todo porque aunque está suspendido todavía es legislador".

El reclamo de la familia de una de las víctimas

Al momento de llegar a los Tribunales de Cura Brochero, Oscar González fue increpado por familiares, amigos y vecinos de las víctimas, tanto de Alejandra Bengoa, quien murió, como de su hija Marina y su amiga Alexia, las dos de 15 años.

"Devuélvame a mi hija sana, resucita a Alejandra. Puedes caminar, mi hija no camina. Pero ella vio todo lo que ocurrió ese día", le reclamó la madre de Alexa Miranda, una de las adolescentes que quedó cuadripléjica tras el siniestro fatal protagonizado por el exfuncionario.

Ante los reclamos de la familia, González no los miró y permaneció dentro de su vehículo sin contestarles. "¿No era que te ponías a colaboración? ¡A la prensa le decías una cosa y a nosotros no nos das la cara! ¡Ni siquiera tenés el tupé de pedir disculpas, nada, no se te mueve un pelo!", le reprochó la pareja de la mujer.

"Él no tuvo piedad, mi hija no camina, perdió las funciones", lamentó Nazzia, la madre de la joven víctima, y remarcó: "Tiene la cara para decir que Alejandra Bengoa cambió de carril, que es mentira".

Tras el cruce con el exlegislador, la mujer dialogó con El Doce y contó un poco sobre el estado actual de la adolescente de 15 años, quien desde los últimos seis meses se encuentra trabajando en su rehabilitación. Al respecto, aseguró que su hija "recuerda todo" y que está dispuesta a hablar.

"Me dijo 'si Alejandra no está y Marina sigue muy tocada, yo voy a ser la boca de las dos'", sostuvo y explicó que Bengoa en ningún momento habría cambiado de carril como dio a entender González, sino que fue él quien habría cruzado la doble línea amarilla, según le relató su hija.

"Ella vio cuando fue el impacto, me dice que fue una sombra negra y vio una parte del carril, dijo que fue rapidísimo", expresó sobre lo que la adolescente, la "testigo principal" del caso, le relató sobre aquel momento.

Además, afirmó que la menor explicó cómo vivió el choque y que esta asegura que no perdió en conocimiento durante el impacto, por lo que puede describir la forma en la que se dieron los hechos. "Es muy doloroso oírla. Me dijo 'mamá, quisiera no tener memoria'", lamentó la mujer.

