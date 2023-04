La diputada mendocina por la Unión Cívica Radical (UCR) Flavia Dalmau fue multada y le secuestraron el auto tras conducir alcoholizada en la madrugada del jueves. Según la funcionaria, se encontraba volviendo de una reunión con amigos, donde entre cuatro tomaron una botella de vino. "Se me complicó la vida por un asado", reflexionó la mujer.

Si bien la noticia salió a la luz el viernes, según el parte policial el control se realizó el jueves a las 2:30 de la mañana en las cercanías de la ruta provincial 92 y Francisco Delgado, en el departamento de Tunuyán El test de alcoholemia arrojó que Dalmau tenía 0,83 gramos por litro de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido en Mendoza es de 0,5 (en la provincia no hay una Ley de Alcohol Cero).

Luego del proceso, se retiró del lugar junto a una amiga que se ofreció a llevarla hasta su hogar. "Veníamos en caravana y justo me pararon a mí", explicó la legisladora en diálogo con el portal de noticias Los Andes. Asimismo, Dalmau se refirió a versiones que indicaban que los agentes "habían sentido olor a alcohol" cuando la detuvieron en el control y aclaró que "fue todo mentira".

Ante este hecho, los agentes de tránsito secuestraron el vehículo Ford Focus y la licencia de conducir de la diputada. Además, le labraron una multa superior a los $160.000 y tendrá una inhabilitación para manejar de entre 30 y 180 días.

"Jamás pensé que hubiera tomado de más": la versión de Dalmau

En diálogo con Diario UNO, Dalmau confirmó el episodio. Al respecto, detalló que durante toda la semana estuvo "trabajando a full con la campaña", en referencia a la candidatura a gobernador del diputado nacional Alfredo Cornejo. Por ese motivo, explicó que el miércoles por la noche "sentí que necesitaba juntarme con amigos para bajar un cambio".

Sobre el encuentro, precisó que eran cinco personas y tenían "una botella de vino para el asado". Según relató, uno de los presentes no tomó alcohol. "​O sea que bebimos la botella entre cuatro personas", recordó. En ese sentido, sostuvo que "jamás pensé que hubiera tomado de más" y que se enteró de ese hecho recién cuando el test de alcoholemia dio positivo.

"La conclusión que saco es que ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela, me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado", sintetizó la legisladora.

MB / ED