Córdoba: le robó la bicicleta a un jubilado y un vecino lo bajó de una patada voladora

Un jubilado de 78 años sufrió el robo de su bicicleta en el barrio Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, la huida del delincuente fue frustrada por un vecino que lo persiguió y lo bajó del rodado con una patada voladora.

El llamativo episodio ocurrió alrededor de las 11hs del pasado sábado 6 de mayo sobre la avenida Juan Vucetich al 6.800. En ese lugar, el hombre, identificado como Carlos, dejó su bicicleta en la calle durante unos minutos para poder ingresar a un local. En aquel momento, el ladrón de unos 30 años aprovechó el descuido y se la llevó.

Fue entonces cuando un vecino de la zona se percató de lo que había ocurrido y comenzó a perseguir al delincuente. Al interceptarlo, lo detuvo con una patada voladora a la altura de la cabeza. Una vez que este se encontraba derribado en el piso, se encargó de reducirlo y retenerlo mientras otros vecinos daban aviso a la Policía.

Los efectivos policiales luego se llevaron al ladrón detenido a la comisaría. El video de la secuencia del hurto, captado por una cámara de seguridad de la zona, no tardó en volverse viral en redes sociales.

"La señora me dijo 'le roban la bici' y cuando me asomé ya se había ido. De la nada se ve un tumulto, que fue cuando estos dos chicos lo voltearon de la bici y lo tiraron al piso", relató en diálogo con El Doce el jubilado, quien debió recurrir a los medios en un intento desesperado por recuperar su bicicleta.

El ladrón no pudo escapar y concretar el robo, pero la Policía le comunicó que aún no podían devolverle el rodado por "protocolo", a pesar de que el hombre de 78 años insistió en explicar que tenía problemas en una pierna y no podía caminar más de una cuadra.

"Empecé a discutir porque los policías se querían llevar mi bicicleta y yo les pedí por favor que no lo hicieran. Ya la doy por perdida porque no me la van a devolver. Ya fueron varias personas a pedir que me la regresaran, pero todavía no sucedió", lamentó en su momento Carlos en diálogo con Todo Noticias (TN).

A su vez, agregó: "Con eso me muevo a todos lados, voy al supermercado, a hacer compras, para mí es primordial. Yo ya tengo que ir a comprarme una nueva porque sin bici no tengo movimiento".

No obstante, la situación terminó bien y el hombre recuperó su bicicleta este lunes, aunque aclaró: "Me dieron muy poca pelota. Era imposible recuperar la bici. Que falta el papelito, el papelote. Me acompañaba una periodista y cuando prendió la cámara, apareció todo y al rato se hizo fácil".

Por su parte, el joven que detuvo al ladrón expresó cómo vivió el hecho desde su punto de vista: "Vi que se bajó con dificultad de la bicicleta. Y el ladrón estaba ahí, me percaté y lo fui a buscar. No hago artes marciales ni nada, sólo juego al fútbol. Pero el instinto me llamó a hacer eso".

