Crimen en Mar del Plata: la mujer que escapó con el asesino es hija de "Rudy" Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner

La Justicia investiga el asesinato de Maximiliano Rihl, el hombre de 44 años que fue asesinado a la salida de un cumpleaños en un balneario de Mar del Plata, y tiene como principal sospechoso a Juan Jesús Piero Pinna, empresario tucumano conocido como "el Faraón del Pollo". En las últimas horas se descubrió que el prófugo huyó con su novia, Romina Ulloa García, hija de “Rudy” Ulloa, antiguo chofer del ex presidente Néstor Kirchner.

Piero Pinna y Romina Ulloa habían asistido a la fiesta de cumpleaños del empresario marplatense Mauricio Ríos. Por causas que aún no fueron establecidas, se desató una discusión en la cual se vio involucrado Ariel Jesús Núñez, que terminó con un tobillo y una pierna fracturadas. Allí intercedió Rihl, que acompañó al tucumano a su auto para sacarlo del balneario Horizonte Club de Playa.

En ese lugar, Pinna sacó un arma calibre 9 milímetros y disparó nueve veces. Cuatro balas dieron en el cuerpo de la víctima: uno en la rodilla, otro en la muñeca, otro en el tobillo izquierdo y un cuarto en la zona lumbar, que desencadenó una serie de hemorragias internas. Aunque fue trasladado a un hospital de la zona, no pudieron salvarle la vida.

Según trascendió, Rihl solo quiso "calmar la situación" y terminó muerto. La fiscal Florencia Salas, a cargo del caso, ordenó una serie de medidas a la policía con el objetivo de detener al "Faraón del Pollo". Lo que se sabe es que luego de cometer el crimen, escapó en su Toyota Corolla blanco junto a su novia, pasó por el hotel donde se hospedaba para recoger sus cosas y continuó la huida.

El balneario "Horizonte Club de Playa", donde ocurrió el terrible e irracional crimen.

En un primer momento, la Policía supo por parte de los testigos que la mujer se llamaba Romina García y que la invitación a la fiesta estaba dirigida a ella, según consignó La Capital de Mar del Plata. Sin embargo, ese es el apellido de su madre, la ex diputada provincial santacruceña Estela García, y luego se asoció su nombre con el del ex chofer del fallecido ex presidente.

El empresario tucumano tiene una distribuidora mayorista de productos avícolas con varias sucursales en San Miguel. Pinna es conocido por su fanatismo por las motos y los autos de lujo y jugaba al rugny en el Linces Ruby Club. Fue inhabilitado después de participar de una pelea. Además, en su contra pesan dos causas por "robo agravado" y "violencia de género", por las que tenía pedido de captura.

Por otro lado, el cumpleañero Mauricio Ríos no solo tiene un balneario en Mar del Plata, sino que también es dueño del restaurante "Don Barrigón". Su relación con Ulloa también lo ha llevado a tener negocios en común, como el fondo de comercio del Super Comunitario en el barrio San Benito, de Río Gallegos.