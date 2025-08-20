Finalmente se conoció la identidad del hombre que le realizó la cámara oculta a Marcelo Moretti para acusarlo de corrupción en el club San Lorenzo. Alejandro Rojas reveló que fue contratado para filmar al presidente del Ciclón en el encuentro que tuvo con la madre de un jugador juvenil.

“Me lo pidió una gente. Fui y lo hice porque me pagaban. Me pidieron ponerme los anteojos y grabar cuando el señor Moretti recibiera el dinero. Por lo que escuché, era una deuda que tenían con él y querían tener eso para guardarlo no sé para qué. Fue en dos días diferentes. Uno en la que se ve que le pagan 20 mil dólares y otro en que le dan otros 5 mil dólares que le debían”, contó el hombre, en un fragmento de la declaración a la que tuvo acceso el programa Doble Amarilla.

Marcelo Moretti

Y luego detalló: “Querían que entrara sí o sí al despacho. Entiendo que con esto buscaban perjudicarlo. Querían hacerle una cama”.

Rojas aseguró que el contexto del video fue manipulado: “Fue utilizado para decir que era por el fichaje de un pibe, pero cuando se lo presentaron ni lo conocía. Si hubiese sabido que iba a tener semejante problema Moretti no lo hubiese ni grabado y no se lo hubiese dado a nadie”.

El hombre cerró reconociendo: “Me arrepentí. Ojalá pueda resolver su situación. Sé que le generó mucho daño. Espero que con esto que digo pueda acomodarse un poco”.

Esta entrevista se conoció luego de que se elevara un pedido de quiebra, por parte de la Justicia, contra San Lorenzo, y que el presidente interino, Julio Lopardo, presentara su renuncia, lo que le permitiría a Moretti recuperar su cargo.

El video que comprometió a Marcelo Moretti y lo obligó a dejar la presidencia del club

En la primera parte de la grabación puede verse a María José Scottini, madre de un futbolista juvenil, llegando al despacho donde la recibe el entonces presidente de San Lorenzo. Segundos después, se suma a la charla Francisco Sánchez Gamino.

Una vez que todos se sientan, la mujer le entrega a Moretti un fajo con billetes, le explica que son 20.000 dólares, y le pregunta si desea contarlos. El directivo prefiere aceptar la palabra de su invitada y se guarda el dinero en el saco.

La mujer que le entregó 25.000 dólares a Marcelo Moretti dijo que fue una "donación"

Después, el presidente pregunta cómo está el nene, en referencia al juvenil por el que se habría generado el intercambio monetario. La señora le dice que su hijo “está contentísimo”, y el dirigente le asegura que Néstor Ortigoza, integrante de la Comisión Directiva del club, conoce la situación. En el segundo fragmento de la grabación, Moretti promete fichar al joven y recibe 5.000 dólares más.

