Los delitos de la banda que asaltó al jubilado: robos, amenazas y sospechas de un crimen

Esta tarde fue detenido Claudio Dahmer, el último de los sospechosos. Había salido de la cárcel en abril pasado, un año antes de cumplir una condena por robo. Sería el líder.



“El Enano” es el primero que aparece en el registro de la cámara de seguridad que graba la llegada de los cinco delincuentes a la casa del herrero jubilado Jorge Ríos (71), en la trágica madrugada del viernes 17 de julio pasado. De campera de abrigo con capucha y pantalón blanco encabeza la fila que camina en medio de la desolada calle Ayolas, en la zona oeste de Quilmes.



Los investigadores del caso creen que este joven de 27 años, capturado esta tarde en la localidad de Ingeniero Allan, en el partido de Florencio Varela, sería uno de los cabecillas del grupo. Como el resto de los delincuentes que intervinieron en el trágico robo también formaba parte de la barra brava del club Quilmes.



“El Enano” es Claudio Nicolás Dahmer, un integrante de la facción conocida como “La banda de La Vera”, que hasta el 20 de abril estaba preso en la Unidad Penitenciaria Nº 47 de San Martín. Allí cumplió parte de la condena a cuatro años de prisión por el delito de “robo calificado”.



Dahmer recibió el beneficio de la libertad asistida, una variante procesal de la ley de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires, que sólo se puede hacer efectiva cuando faltan seis meses para cumplir la condena. En este caso se adelantó por la emergencia sanitaria del coronavirus.



Su nombre aparece en una causa por un homicidio ocurrido en Quilmes en junio de 2014, aunque la justicia no pudo probar su participación. Un mes después del hecho la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local allanó su domicilio, pero no logró ubicarlo porque se había mudado.



La víctima se llamaba Adrián Novillo. Tenía 16 años cuando fue asesinado a la salida del boliche “Space”, por unas diez personas que lo atacaron para robarle las zapatillas y el teléfono celular.

Novillo agonizó dos semanas. Tuvieron que operarlo tres veces. Y nunca se recuperó. Apenas se conoció el caso del jubilado su familia salió a denunciar a la banda de “La Vera”. Están convencidos que son los mismos que intervinieron en la golpiza mortal.



Karina Báez, la mamá del adolescente, asegura que Dahmer es uno de los atacó a su hijo. “Fue uno de los tantos que lo patearon en el piso luego de darle una patada por la espalda mientras mi hijo caminaba. Todavía recuerdo tu pera raspada, tu buzo totalmente bañado en sangre, te corría por la cabeza porque hasta se dieron el lujo de pegarte con mancuernas, patearte hasta fragmentarte el intestino, escupirte, pegarte y patearte con tanta saña”, escribió en la grupo de Facebook “Justicia por Adrián Novillo”.



También defendió el accionar del jubilado. “Nadie nos protege, estamos solos en las calles de Quilmes”, dijo y agregó: “Veo al pobre jubilado con sus pasos lentos, yendo a hacer lo único que le salió luego de terrible vejación, abatido el hombre, como abatido estuviste vos con sólo 16 años en manos de éstas hienas. Todo al revés en éste mundo: el jubilado preso, vos en el cementerio, ellos en las calles”.

Por este caso, Fernando Gabriel Amaro, alias “Pichichu” y también miembro de la banda de La Vera, fue condenado en 2018 a 12 años y 6 meses de prisión.



La barra. De los cinco integrantes de la banda involucrados en el robo a la casa del herrero, uno está muerto (Franco ‘Piolo’ Moreyra) y los otros cuatro ya están en prisión (Christian Chara, David Córdoba, Martín Salto y Claudio Dahmer).

El primero en caer fue Chara, de 23 años y conocido por el apodo de “Dibu”. Horas después se entregó Martín Salto, de 27. Tanto Chara como Salto aparecen vinculados a la barra de Quilmes, pero a diferencia de “El Enano” y “Piolo” no registran antecedentes delictivos.



Este jueves, en la villa La Vera de Quilmes, arrestaron al cuarto miembro de la banda: David Ezequiel Córdoba, de 25 años. Hoy por la tarde cayó”El Enano”, el último de los sospechosos. Según fuentes policiales, lo capturó la DDI de Quilmes cuando caminaba solo.



“Piolo” Moreyra, cuyos restos fueron despedidos en una caravana que pasó frente al estadio Centenario de Quilmes, tenía una denuncia por violencia familiar y causas abiertas por lesiones leves. En sus redes sociales se mostraba en la popular del club de fútbol. “Dibu” Chara y Martín Salto también forman parte de las segundas líneas de la barra de Quilmes, según detalló el periodista Gustavo Grabia.



Moreyra murió el viernes en plena calle Ayolas al 2700, en Quilmes Oeste. El jubilado Ríos le disparó, cuando los cinco delincuentes que ingresaron a su casa y lo golpearon, estaban huyendo. Fueron dos los disparos que recibió, según reveló el informe preliminar de autopsia: uno ingresó por el tórax y se alojó en el hombro derecho y el otro por el abdomen.



Este último impacto fue el mortal porque “le provocó hemorragia abdominal y un shock hipovolémico”. Por la muerte del ladrón, el jubilado Ríos está bajo arresto domiciliario acusado de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, que prevé una pena de 10 a 25 años de prisión. Esta semana su familia denunció que recibe amenazas del círculo cercano a los ladrones.

El jubilado fue sorprendido mientras dormía y fue golpeado e intimidado por los asaltantes con un destornillador mientras le exigían dinero. Pero el hombre se resistió y extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y les efectuó al menos seis disparos que los hizo huir.



Parte de la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la cuadra. Se ve a los cinco delincuentes merodear y luego de ingresar a la casa con intenciones de robo, escapar. También se observa cuando Moreyra queda rezagado del resto de la banda porque estaba herido en un tobillo y trató de huir rengueando hasta que cayó. En los mismos videos se ve que Ríos sale armado de su casa y alcanzó a Moreyra, lo golpea y lo patea.



Este martes, Ríos, herrero de profesión, dijo que "no nací para matar a nadie” y que no es un “delincuente”.