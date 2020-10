Detuvieron a un sospechoso por el salvaje crimen de San Nicolás

Un joven de 28 años fue detenido como sospechoso de ser el autor del asesinato del productor rural Juan Carlos Donato del partido bonaerense de San Nicolás. El cuerpo de la víctima fue mutilado y eviscerado en una chacra ubicada a metros de la autopista Buenos Aires-Rosario.

El detenido fue identificado como Andrés Tissi Serio ,y por el momento, permanecía alojado en la Comisaría 2da de San Nicolás. El arresto se produjo en una vivienda ubicada en Ugarte 534 en esa localidad este sábado 17 de octubre durante la madrugada, según confirmaron fuentes policiales a la agencia NA.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona en la que ocurrió el crimen y hallaron una tarjeta SUBE a nombre de la hermana del acusado. Además, las autoridades encontraron en el lugar del asesinato una remera de color rosa, la cual sirvió de prueba para que los perros que trabajaron en la escena del crimen pudieran determinar que se trataba de una prenda del sospechoso.

La detención ocurrió luego de un llamado al 911 por parte del padre del joven y su concubina, quienes no le permitieron el ingreso en la casa en la que viven. El hombre le contó a la Policía que su hijo tiene antecedentes penales y psiquiátricos, lo que será investigado ahora por el fiscal.

"Hoy a las 4:30 se presenta en el domicilio de su padre y se produce una discusión en la vereda porque no lo quería dejar entrar. La concubina del padre llama a la Policía, que me da aviso porque notan características que le despertaron inquietud", explicó el fiscal Julio Tanús, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 de San Nicolás, que está a cargo de la investigación.

En declaraciones al canal Todo Noticias, Tanús comentó que Tissi Serio tenía las manos inflamadas y lastimadas al momento de quedar detenido, "lo que significa que había ejercido violencia", y que además coincide con el perfil físico del atacante: "Estábamos buscando a una persona de pequeña contextura".

El fiscal agregó que otra prueba contra el joven es una pisada: "Levantamos la huella en el lugar del hecho y recién lo hicimos pisar y a simple vista es la misma. Además se le extrajo sangre debajo de las uñas de las manos y de los pies".

El caso. El productor rural Juan Carlos Donato, de 69 años, fue asesinado este jueves 15 de octubre en su finca ubicada en el kilómetro 233 de la Ruta 9. Además de ser apuñalado, el hombre sufrió cortes en la cara con un cuchillo y le extirparon algunos órganos.

Según trascendió, la esposa de la víctima, que había salido de la casa junto a su hermano, al regresar se topó con el asesino, que se escapó por el campo con los pies descalzos, mientras lanzaba frases ininteligibles.



Desde el día del hecho, los investigadores tuvieron la hipótesis de que el crimen no se produjo en el marco de un robo, ya que no encontraron evidencias; y también sospechaban que el asesino no tenía ninguna relación con la víctima, por lo que la principal teoría es que el macabro hecho ocurrió en el marco de un brote psicótico.

B.D.N.