La Policía de la Ciudad de Buenos Aires dio con un descubrimiento inesperado en medio de un operativo de control en el barrio de Caballito, donde frenaron a un hombre y una mujer que circulaban en un auto con drogas sintéticas y más de 4.000 dólares. Los sospechosos fueron detenidos y, durante la requisa, el conductor intentó sobornar a los agentes con un fajo de billetes.

El hecho ocurrió a fines de julio pasado pero trascendió en las últimas horas. Fuentes policiales indicaron que el procedimiento sorpresa tuvo lugar en el cruce de la avenida Díaz Vélez e Hidalgo, donde los integrantes de la fuerza de seguridad le pidieron a una pareja que viajaba a bordo de un Peugeot 208 blanco que detuviera su marcha.

Cayó un narco "de altísimo perfil" vinculado a balaceras y bandas criminales en Rosario

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El parte oficial indicó que el hombre estaba al volante y fumaba un cigarrillo armado, en una actitud que los agentes señalaron como "muy nerviosa". En ese contexto, el les ofreció dinero a los uniformados a cambio de que lo dejaran ir junto a su mujer, que estaba sentada en el asiento del acompañante.

De inmediato, la Policía le advirtió que estaba incurriendo en el delito de cohecho, tipificado en el artículo 258 del Código Penal; razón por la que se convocó a testigos antes de avanzar en la requisa del auto.

Las autoridades encontraron en el interior del rodado una bolsa tipo Ziploc con 786 gramos de MDMA (éxtasis) y múltiples envoltorios desparramados: al analizarlo descubrieron que contenían "tusi", una sustancia también denominada como "cocaina rosa", una mezcla de sustancias en polvo teñida de ese color.

Ademas, se incautaron 1.510.000 pesos y 2.900 dólares en efectivo. Por otro lado, las fuentes estimaron el valor de mercado ilegal de esa cantidad de droga secuestrada en unos 15.700 dólares.

Asimismo, se averiguó el domicilio de los ocupantes del auto y se determinó que eran oriundos del partido bonaerense de Lanús. Con las pruebas en sus manos, los integrantes de la fuerza porteña pertenecientes a la Comisaría Vecinal 6 A los detuvieron y los dejaron a disposición de la Justicia Federal. Paralelo a este proceso, se le inició una causa al hombre por el intento de sorborno.

La detención de un narco brasileño en Caballito

El pasado 1 de agosto, la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, junto con la Policía de Córdoba y una delegación de la Policía Civil brasileña, detuvo a Fabio Rosa Carvalho, un peligroso sicario vinculado al narcotráfico, oriundo de Brasil, que cayó cuando iba a cortarse el pelo. El sospechoso estaba prófugo de la Justicia y se ubicó su paradero precisamente en el barrio de Caballito.

Los efectivos lo interceptaron por medio de un seguimiento en las cámaras de seguridad de la zona y procedieron a detenerlo después de que se cortara el cabello. Asimismo, se reportó que su identidad se confirmó gracias a sus tatuajes característicos, con las inscripciones "God is Love" y "Faith" en el cuello.

El paradero del jefe sicario fue detectado por la Policía de Rio Grande Do Sul en Córdoba, en el momento en que usó una billetera virtual e hizo una operación en la que necesitaba realizar un reconocimiento facial. A partir de ese dato, investigadores argentinos y brasileños descubrieron que se escondía en el mencionado barrio porteño, donde lo arrestaron después de haber pedido un auto a través de una aplicación de viajes.

Carvalho, apodado "Noia" y vinculado al temible grupo narcocriminal "Os manos" era buscado por Interpol y se había fugado de una cárcel de su país en 2023. Fue condenado y está imputado por narcotráfico, lavado de dinero y distintos homicidios, mientras que se sumo que utilizaba identidades falsas de ciudadanos brasileños y argentinos; incluso se detectó que había sido el goleador de un torneo amateur de fútbol mientras se instaló en Mendoza.

FP

LT