Gendarmería detuvo a dos “mulas” con 197 cápsulas de cocaína y desbaratan kiosco narco en San Juan

Dos pasajeros de nacionalidad boliviana que viajaban en un micro desde Orán (Salta) fueron detenidos por Gendarmería Nacional a la altura de Tucumán, luego de que los uniformados detectaran actitudes sospechosas durante un control de rutina en el Puesto Fijo “Trancas” sobre la Ruta Nacional N°9.

Operativo en Tucumán: 197 cápsulas de cocaína ingeridas

Los gendarmes notaron que ambos se tocaban la zona abdominal, viajaban solo con equipaje de mano y no tenían constancia de ingreso al país. Ante la sospecha de que se tratara de “mulas”, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Fernando Luis Poviña, ordenó su traslado al hospital local.

Las radiografías confirmaron la presencia de cuerpos extraños en el estómago. Tras una evacuación controlada en el Centro de Salud Zenón J. Santillán, se recuperaron 197 cápsulas con cocaína, con un peso total de 2,244 kilos. Ambos quedaron detenidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

San Juan: clausuran kiosco narco en Chimbas

En otro procedimiento, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvieron a una mujer que había montado un punto de venta ilegal de drogas en su vivienda en Chimbas, al norte de San Juan.

El allanamiento, autorizado por el Juzgado Federal de Garantías a pedido de la Unidad Fiscal Federal que conduce Francisco Maldonado, permitió el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

La investigación comenzó en abril, cuando personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan detectó la actividad de narcomenudeo. El procedimiento contó con apoyo de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo, logrando desarticular el punto de venta.