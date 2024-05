El descargo de dos ex futbolistas de Vélez acusados por abuso sexual

Los ex futbolistas de Vélez Braian Cufré y Abiel Osorio hablaron públicamente por primera vez después de la acusación por abuso sexual por la que actualmente se encuentran detenidos con prisión domiciliaria.

A más de dos meses de la denuncia, los deportistas negaron el abuso y dijeron que la acusación “fue un golpe muy duro”. “En su momento, no pensé en salir a aclarar nada, entendía que había un proceso que se tenía que investigar. Hoy a más de dos meses de lo que pasó, hay muchas pruebas de por medio, se nos acusa de algo muy grave y realmente es algo que no pasó así”, comenzó diciendo Cufré, en diálogo con un medio local.

Ante la consulta acerca de qué ocurrió en la habitación 407 aquella madrugada, el defensor fue breve y respondió: “Todo lo que pasó ahí adentro fue consentido, nada fue sin que ella quisiera”.

“Acá no se trata de encontrar una verdad de ellos o una verdad nuestra, hay una sola verdad y es lo que pasó esa noche. Lo que tuve que decir lo dije ante un juez. Dije lo que pasó: todo lo que pasó fue consentido, nada fue sin que ella quisiera”, ratificó.

Osorio, por su parte, señaló que lo que pasó esa noche fue consensuado: “Quieren justificar cuestiones que el sentido común, sin ser abogado, te das cuenta. Acá hubo mensajes previos y posteriores al hecho, hay imágenes, hay un video del hotel y hay cosas que no coinciden con lo denunciado. Nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie, todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada. La verdad es que nosotros no drogamos a nadie como andan diciendo”.