El desesperado pedido del abuelo de Lucio: “La jueza nunca nos dio una explicación”

Ramón Dupuy está en la provincia de Santa Cruz. El abuelo de Lucio, el nene de 5 años que fue asesinado en La Pampa, participó ayer de una charla sobre “prevención y detección temprana de la violencia en las infancias”, pero su cabeza está en la Legislatura de Santa Rosa porque allí se está llevando a cabo un nuevo juicio: el que busca la destitución de la jueza Ana Pérez Ballester y la asesora de menores que actuó en el caso, Elisa Catán.

El jury de enjuiciamiento comenzó este martes 12 de diciembre y probablemente la semana que viene se conozca la decisión del tribunal. Las dos funcionarias, que fueron apartadas de sus cargos, están acusadas por mal desempeño. Son las responsables de haberle otorgado la tenencia de la víctima a su mamá, Magdalena Espósito Valenti, quien junto a su pareja, Abigaíl Páez, mataron al chico en noviembre de 2021.

Entre los testigos que declararon esta semana, sobresalió el de Juan Pablo Meaca, a cargo de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, porque respaldó el trabajo de la magistrada al asegurar que “no hubo indicadores de que Lucio sufriera situaciones de vulnerabilidad”.

“¿Qué esperanza tiene la niñez de la Pampa, no? El defensor de niños, niñas y adolescentes, salió a favor de la jueza que permitió el asesinato a Lucio, ¿no?”, se quejó el abuelo del chico, en una entrevista con PERFIL.

Ramón explicó que el argumento del funcionario “es muy simple”. “Se basa en que no hubo denuncias de violencia, pero acá no estamos juzgando a la familia Dupuy, estamos juzgando a una jueza que cumplió mal su trabajo. O sea que, por ineficiencia, inexperiencia o lo que fuese, revocó la tenencia y con esa firma se empezó a darle muerte a Lucito. Los defensores nos quieren embarrar la cancha para que el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión que se formó, el procurador y el fiscal general Guillermo Sancho, patinen, ¿no? Pero bueno, yo creo que van a tener suficiente cintura para que sea justa la Justicia”, aseguró.

Y agregó: “Aducen que no hay una denuncia de maltrato hacia Lucio”. “Estábamos a 140 kilómetros. Es una payasada. ¿Cómo íbamos a hacer nosotros esos kilómetros en plena pandemia, ver a Lucio y denunciar que tenía golpes o que había sufrido maltrato?”.

El abuelo de la víctima cuenta que le hizo una advertencia a su abogada, Adriana Mascaró. “Le dije que dentro de cinco o seis años Lucio iba a estar vendiendo droga en la calle. Eso sí se lo advertí, porque sabíamos que ella –la mamá de la víctima– consumía droga, sabíamos que vendía y compraba droga. Eso sí se lo advertimos a la abogada nuestra para que se lo dijera a la jueza. ¿Qué hizo la abogada? ¿Se lo advirtió? Yo no lo sé. Ahora todo el mundo se saca el lazo de encima. ¿Cómo compruebo que yo se lo dije a la abogada? Pero fue advertido. Aparte, es una cosa muy lógica”.

Ramón también cuestionó que ninguna de las acusadas se comunicó con su familia para saber cómo estaban. La jueza Ana Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de General Pico, es el blanco principal de sus críticas: “Yo se lo estuve pidiendo, suplicando y rogando que me diera una explicación y así saber por qué hizo lo que hizo. No la hubiese perdonado, pero por lo menos la hubiese hecho mejor persona. Nunca habló con nosotros. Nunca nos dio una explicación. Jamás. Siempre fue una soberbia que se mantuvo en su postura. Es más, a la semana que habían asesinado a Lucito ya estaba festejando el cumpleaños de uno de sus hijos en Buenos Aires. Hace muy poco vino de vacaciones de Europa. Nunca le importó el caso de Lucio. Jamás”.

El hombre recordó que Pérez Ballester “no ordenó el socioambiental después de dos años de abandono de la progenitora”. “No hizo la pregunta de adónde lo iba a llevar a vivir a Lucito, quién lo iba a mantener, con quién lo iba a dejar cuando fuese a trabajar. No hizo un firmamento. Se desentendió y firmó para que se lo lleve la progenitora. Lo abandonó”, lanzó el abuelo.

Cómo sigue el proceso. El jury continuará la semana que viene. Para el martes 19 de diciembre próximo se esperan los alegatos. El miércoles 20 está previsto el inicio de las deliberaciones del jurado. El fallo podría conocerse recién el viernes 22 de diciembre.

Las dos acusadas fueron apartadas de sus funciones y hasta tanto la Justicia no resuelva su situación seguirán cobrando el 50% de sus salarios.

Según la acusación, ambas “omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño”, que fue entregado a su madre biológica, Magdalena Espósito Valenti, tras su pedido de tenencia cuando la tutela del chico estaba a cargo de una hermana de Christian Dupuy, es decir su tía paterna.

Mientras el chico vivió con Valenti y su novia, Abigaíl Páez, fue golpeado, maltratado y vejado por ambas mujeres, tal como comprobó la Justicia. Entre otras pruebas, se estableció que el menor tuvo al menos cinco entradas a hospitales debido a golpes y traumatismos.

Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa que compartía con las dos mujeres, quienes en febrero pasado fueron condenadas a prisión perpetua. La pena fue ratificada por el Tribunal de Impugnación Penal y sólo resta por delante el Tribunal Superior pampeano y la Corte Suprema federal para que la sentencia quede firme.

“Están superfelices”

Magdalena Valenti y Abigaíl Páez fueron condenadas a perpetua en febrero pasado, pero permanecen detenidas desde el 29 de noviembre de 2021 en el Complejo Penitenciario 1 de San Luis.

Ramón Dupuy, abuelo del nene de 5 años, contó que las mujeres siguen juntas en la cárcel. “Hasta el día de hoy no pudimos lograr separarlas en la cárcel. Nunca se cortó esa relación. No nos olvidemos que a Lucio lo matan por ser varón y por interferir en la pareja. Ellas están superfelices porque no les importa estar en la cárcel. Están solas y están juntas”, contó a PERFIL.

El hombre, además, aseguró que las asesinas tenían un celular. “Le secuestraron un aparato telefónico y el cable USB. Están totalmente prohibidos los teléfonos, pero ellas tenían”, dijo.