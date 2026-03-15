El exfiscal condenado por frenar causas fue enviado a una cárcel

El exfiscal federal de San Francisco Luis María Viaut comenzó a cumplir en una cárcel común la condena de cinco años de prisión que recibió por delitos de corrupción dentro del Ministerio Público. El exfuncionario fue trasladado al complejo penitenciario de Bouwer luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia dictada en su contra.

La detención se produjo después de que el máximo tribunal rechazara el último planteo presentado por su defensa. Con esa decisión quedó cerrado el camino de apelaciones que Viaut había intentado para revertir el fallo.

Tras conocerse la resolución, el exfiscal se presentó ante efectivos de la Policía Federal en la ciudad de San Francisco, donde fue formalmente detenido. Horas más tarde fue trasladado al penal cordobés de Bouwer, donde comenzó a cumplir la pena impuesta por la Justicia.

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La condena había sido dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba. Durante el juicio se acreditó que el entonces fiscal utilizaba su posición dentro del Ministerio Público para intervenir en causas judiciales y exigir dinero a cambio de frenar investigaciones o influir en expedientes en trámite.

La causa reveló que el exfuncionario actuaba junto a Darío Rivarola, un empleado de la fiscalía a su cargo, y otros intermediarios que participaron de las maniobras.

Uno de los hechos investigados se vinculó con una causa que tramitaba en la fiscalía federal de San Francisco. Según la acusación, Viaut solicitó a través de Rivarola 2,5 millones de pesos a las autoridades de la cooperativa tambera Las Cañitas, de la localidad cordobesa de El Tío, con el objetivo de paralizar un expediente y evitar un procedimiento judicial que estaba por realizarse.

Otro episodio tuvo como protagonista a un hombre que buscaba influir en una investigación por delitos sexuales contra su hijo. En ese contexto se ofreció una suma que llegaba a los 250 mil dólares para intervenir en la causa. De acuerdo con la investigación, parte de ese dinero —17.100 dólares— llegó a entregarse.

Durante el juicio oral, varios de los imputados admitieron su participación en las maniobras. Rivarola recibió una condena de tres años de prisión condicional como coautor de los delitos, mientras que otros involucrados fueron condenados como partícipes secundarios o por cohecho activo.

En el debate, la fiscalía sostuvo que Viaut había abusado de su función pública y de la posición de poder que ocupaba dentro del sistema judicial para obtener beneficios indebidos.

El tribunal finalmente lo condenó a cinco años de prisión, le impuso una multa económica y lo inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos.