El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó este jueves a Martina Oliva, la modelo de 24 años que ostentó por un tiempo el título de Miss Orán, a siete años de prisión al ser encontrada culpable de transportar 15 kilos de marihuana proveniente de Bolivia. Además, su pareja, Joaquín Tolaba (29), fue sentenciado a diez años de cárcel después de que se le unificara otra pena que ya tenía en su contra.

Tras varios días de audiencias, las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek condenaron el martes pasado a la pareja por el delito de "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes", y dos días después dieron a conocer el monto de la pena. Meses atrás, otros integrantes de la banda recibieron condenas al admitir su culpabilidad en distintos juicios abreviados.

"Confió en un novio que no conocía": la defensa de la ex "Miss Orán", acusada de traficar droga junto a su pareja

El caso trascendió el año pasado después de que Oliva y Tolaba fueran detenidos junto a otros cómplices luego de un intenso operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Debido al alto perfil público de la joven -que acumulaba miles de seguidores en Instagram y TikTok- y a la magnitud de las persecuciones para atraparlos, comenzaron a llamarla mediáticamente como la "narcomodelo".

Este jueves, la ex Miss Orán, madre de dos niñas, rompió en llanto al escuchar la sentencia. Los fundamentos completos de la misma se conocerán el próximo jueves 19 de marzo, y por lo pronto se supo que Oliva seguirá detenida con prisión domiciliaria hasta que el fallo quede firme, a diferencia de su pareja, que cumple su pena de forma efectiva.

Martina Oliva y Joaquín Tolaba.

El abogado Rambert Ríos, defensor de la joven, argumentó que su clienta "no sabía" que transportaba droga y apuntó contra Tolaba, apodado "El Perro" y conocido dentro del circuito de los bagayeros. "Oliva confió, fue una mujer enamorada que acompañó a su pareja. Ella no es la jefa de una banda, viajaba sin saber que llevaba”, indicó el letrado.

El fiscal Eduardo Villalba, que durante el proceso estuvo acompañado por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, descartó esa versión de pleno y aseguró que ambos eran "socios en el negocio". Esta hipótesis fue acompañada por las magistradas, que expresaron que durante el debate oral "se juzgaron hechos, no sentimientos" y consideraron que ese argumento era propio de "una novela".

“Reducir el comportamiento de la mujer a un acto realizado por amor es propio de una sociedad patriarcal, machista y despreocupada; desconoce el empoderamiento de la mujer que ha devenido en los últimos años"

Martina Oliva, la ex Miss Orán investigada por narcotráfico.

La Fiscalía había solicitado para ambos acusados penas similares a las que finalmente se observaron en el fallo: diez años para Tolaba y ocho para Oliva. Sin embargo, pidieron la revocación del arresto domiciliario para la mujer, lo cual finalmente no ocurrió.

La investigación contra la ex "Miss Orán"

Según la hipótesis fiscal, la organización realizó 31 viajes entre julio y octubre de 2024, de los cuales 28 tuvieron como destino el domicilio de José Burgos -una de las cinco personas ya condenadas previamente mediante un juicio abreviado- y señalado dentro del entramado como principal comprador, quien luego distribuía la marihuana en bocas de expendio de la zona norte de capital provincial.

El fiscal Villalba describió la modalidad utilizada para el traslado de los estupefacientes a través de vehículos que cumplían distintos roles, como transporte y “coche puntero”, es decir, aquellos que viajan adelante para alertar a sus cómplices sobre posibles controles. Además, explicó que utilizaban una ruta alternativa con poca presencia de agentes de tránsito, pese a que eran más peligrosas o tenían falta de iluminación.

Los imputados circulaban en una camioneta Toyota Hilux y un Citroën C3. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) atribuyó a Tolaba un rol clave en la coordinación de los viajes desde Orán hasta la ciudad capital y en la adquisición de la droga en la zona de Aguas Blancas (localidad fronteriza con Bolivia, lugar en el que se cree que el comerciante tenía contactos). Sobre Oliva, aseguró que "no era un florero, ni un adorno", sino que también daba indicaciones y participaba de la logística y las transferencias de dinero.

A lo largo del juicio, los fiscales expusieron diferentes pruebas, desde audios, chats y registros bancarios relacionados a los miembros de la banda. Un análisis de la PSA identificó los patrones que seguía el grupo, que derivó en otras tareas de inteligencia y en intervenciones telefónicas que culminaron con el operativo del 5 de febrero de 2025, con las detenciones.

Aquel día, los acusados intentaron trasladar 15 kilos de marihuana: en la Hilux se movilizaban Tolaba, Oliva y Ángela Cuenca; mientras que en el Citroën iban Benjamín Delgado, Juan Romero y Roberto Leiton. En ese auto se tranasportaba la sustancia. La fuerza federal desplegó un operativo sobre la ruta alternativa señalada por Villalba y la camioneta fue detenida en el expeaje Aunor, en el acceso a la ciudad de Salta, mientras que el otro rodado dio una vuelta en "U" y se dio a la fuga a más de 180 kilómetros por hora.

Durante la huida, los ocupantes fueron arrojando los paquetes con marihuana a lo largo del camino, de acuerdo al relato de los uniformados que intervinieron. Romero fue aprehendido en una zona de pastizales, donde habían abandonado el coche, mientras que Leiton fue atrapado dos semanas después y Delgado cayó en octubre del año pasado; ambos en Orán. Burgos, quien compraba la droga, fue arrestado ese mismo 5 de febrero luego de un allanamiento realizado en su casa del barrio 17 de Octubre.

Las condenas contra el resto de la banda

En septiembre del año pasado, Romero fue condenado a seis años de cárcel por el mismo delito que Oliva y Tolaba sumado a resistencia a la autoridad. Cuenca, por su parte, recibió la misma pena pero se determinó que la cumpla mediante arresto domiciliario ya que es madre de tres hijos menores de edad y uno de ellos tiene una discapacidad.

Burgos fue condenado a cinco años de cárcel en un juicio abreviado que se llevó a cabo en octubre por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Como es reincidente, ordenaron el decomiso de seis millones de pesos -dinero con el que iba a pagar la carga secuestrada durante el operativo de la PSA.

La sentencia contra Leiton fue de cuatro años, por el transporte de los estupefacientes y por resistencia a la autoridad; mientras que a Delgado le dieron siete por los mismos delitos por su rol en los hechos investigados.

