Emerenciano Sena rompió el silencio tras la condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: "Soy inocente y no presentaron una prueba"

Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua como partícipe primario del femicidio de Cecilia Strzyzowski, rompió el silencio desde el Complejo Penitenciario I de Resistencia y volvió a declararse inocente. En una extensa entrevista, cuestionó el juicio que derivó en su condena, sostuvo que nunca existieron pruebas en su contra, defendió a su hijo César Sena, sentenciado como autor del crimen, y aseguró que el proceso judicial estuvo atravesado por intereses políticos.

Desde el Pabellón 5 de la unidad penitenciaria chaqueña, Sena afirmó que fue condenado "sin una prueba" y sostuvo que la investigación nunca logró acreditar su participación en el femicidio de Cecilia, ocurrido el 2 de junio de 2023. Además, criticó el sistema judicial provincial, el juicio por jurados y aseguró que la sentencia respondió al "hartazgo social" que provocó el caso.

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"Que se sepa y que se conozca, que yo soy inocente porque nunca hice nada. Y porque no presentaron una prueba que rompa mi inocencia", afirmó en una entrevista con la revista Litigio, realizada por el periodista Bruno Martínez.

El dirigente social apuntó especialmente contra el funcionamiento del juicio por jurados. "Me condenaron porque vinieron doce personas que no saben nada de justicia, de investigación ni de nada y le impusieron la orden de que me condenen", sostuvo.

Según su versión, la fiscalía construyó una acusación basada en hipótesis y no en pruebas concretas. En ese sentido, también cuestionó una de las teorías centrales de la investigación vinculada a un supuesto viaje que su esposa, Marcela Acuña, habría planificado con la empresa Flybondi. "Era la pompa para llevar a juicio la cosa. Y la pompa que presentaron fue como un velorio sin cadáver", expresó.

Consultado sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Sena evitó pronunciarse sobre lo ocurrido aquel 2 de junio de 2023. "Yo no puedo decir nada porque no sé nada", respondió cuando le preguntaron si seguía sosteniendo que Cecilia no había sido asesinada.

Luego agregó: "No puedo decir que sí ni que no. Ellos presentaron una suposición".

Durante la entrevista también aseguró que, si hubiera sabido que su hijo era responsable del crimen, él mismo lo habría entregado a la Policía. "Automáticamente. La comisaría estaba a seis cuadras de mi casa", respondió.

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La salud de César Sena

Emerenciano comparte el alojamiento penitenciario con su hijo César Sena, condenado como autor del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Según contó, el joven atraviesa un fuerte deterioro en su salud mental: "Está mal, necesita una atención. Cada vez está peor", aseguró.

También afirmó que nunca escuchó a su hijo reconocer el crimen. "Nunca habló del caso conmigo. Nunca dijo: 'Yo maté a Cecilia'".

Respecto de Marcela Acuña, condenada junto a él como partícipe primaria, explicó que mantienen una buena relación pese a encontrarse separados de hecho. "Ella es mi señora, la mamá de mi hijo. Tenemos visitas de revinculación, sábado por medio", relató.

En otro de los pasajes de la entrevista, Sena describió las condiciones de su vida en prisión y volvió a denunciar que el caso se transformó en un negocio para distintos sectores. "Mi vida acá no vale nada. Estoy convencido de que acá soy como una mercadería", sostuvo.

Y agregó: "Es un gran negocio para todos: para los abogados, para los fiscales y para todos los periodistas".

El femicidio que conmocionó al país

Cecilia Strzyzowski desapareció el 2 de junio de 2023 en Resistencia. La investigación determinó que ese día ingresó a la vivienda del clan Sena y nunca volvió a salir con vida.

Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, durante el juicio la fiscalía sostuvo que fue asesinada en la casa familiar y posteriormente sus restos fueron descartados e incinerados para ocultar el crimen.

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski

El jurado popular encontró culpable a César Sena como autor del femicidio, mientras que Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron condenados a prisión perpetua como partícipes primarios por haber colaborado en la planificación y el encubrimiento del asesinato.

La respuesta de la madre de Cecilia

Las declaraciones del dirigente social provocaron una rápida reacción de Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, quien compartió fragmentos de la entrevista en sus redes sociales y rechazó cada uno de los argumentos del condenado.

"Estás ahí porque planificaron matar a mi hija, con un viaje a Ushuaia", escribió.

Luego cuestionó que Sena vuelva a presentarse como una víctima. "Leí la nota y, una vez más, el libreto es el mismo: 'Soy una víctima, lo único que hice fue cortar calles'. Qué conveniente es la memoria cuando decide olvidar las declaraciones de Diego y Marcela Leiva, aquellas donde hablaban de que: 'Teníamos una bala con nuestros nombres'".

Y concluyó: "Parece que algunos confían en que, cambiando el relato, cambie también la historia. Ojalá la memoria de la sociedad sea un poco más difícil de manipular que eso".

GD