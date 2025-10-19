Ex Gran Hermano denunciado por promocionar apuestas ilegales

El exparticipante de Gran Hermano, Joel Ojeda, está bajo investigación por promocionar apuestas ilegales en redes sociales, pese a haber sido notificado previamente por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires sobre la ilegalidad de estas plataformas.

La causa, que alerta sobre el acceso de menores de edad a estos juegos, se enmarca en una serie de procedimientos realizados por la Policía Judicial (CIJ), la DDI de San Miguel y personal de Lotería, bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (Ufeic) de San Isidro.

El operativo más reciente tuvo lugar el jueves 16 de octubre en la vivienda de la madre de Ojeda, ubicada en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel. Según relató el exparticipante, el allanamiento fue sorpresivo: “Esto fue a las 6.30 de la mañana y me desperté por los ruidos que escuché. Y siento que hubo una jugada mediática porque esto de pedirme que yo ponga las manos atrás...”, aseguró en diálogo con el programa LAM de América TV.

Ojeda explicó que la noticia del procedimiento se difundió antes incluso de que los efectivos se retiraran de su casa: “Ni siquiera esperaron salir de mi casa para mostrar la noticia. Ni se habían ido y en los medios ya estaban pasando todo lo que había pasado, y para variar, a mí me sonaba el teléfono y yo no lo podía atender”.

El ex Gran Hermano también detalló la tensión inicial del allanamiento: “Me vestí y bajé. Ellos querían tirar la puerta abajo”. Ojeda cooperó en todo momento, hasta cumpliendo con las órdenes de poner las manos atrás, aunque aclaró: “Nunca me pusieron esposas y después me di cuenta de que fue una jugada mediática por el simple hecho de haberme pedido que ponga las manos atrás”.

Durante el procedimiento, los investigadores requisaron dispositivos electrónicos, como computadoras, tablets y teléfonos celulares, en busca de evidencia sobre la promoción de apuestas ilegales. “Se llevaron una computadora que no anda. También la mía, que si bien anda, ni siquiera sé la contraseña, así que seguramente la enchufen y saquen lo que quieran sacar. Yo no tengo nada que esconder y lo mismo con mi teléfono”, aseguró Ojeda.

La intervención formó parte de una serie de más de treinta allanamientos realizados por la Lotería de la Ciudad, con la finalidad de investigar y sancionar la promoción de juegos ilegales en redes sociales, especialmente aquellos que pueden ser accesibles a menores. La fiscalía señaló que estos procedimientos buscan garantizar la legalidad de las plataformas de apuestas y proteger a los usuarios.

Frente a la situación judicial, Ojeda aseguró estar asesorado legalmente y dispuesto a colaborar con la investigación: “Ya fui a la fiscalía para hablar con la defensoría y entiendo que hay un abogado que está a cargo del tema. Y teóricamente, la semana que viene vamos a tener novedades”. Por último, dejó claro su postura sobre su participación: “Yo hago la publicidad, que es lo que me compete, pero no voy a volver a hacer casinos, directamente. No me interesa. Yo siempre me manejé bien, soy un pibe que trabajó toda la vida”.