Quién es el hombre que le disparó dos tiros a quemarropa a su novia y está prófugo

Ferni Cristina Ayala Palacios fue encontrada muerta en su casa del Barrio Zavaleta el día lunes, cerca de las 3 de la mañana. Por el femicidio sospechan de su pareja, Esteban Rojas, un hombre de 44 años, de nacionalidad paraguaya, que es prestamista.

La víctima se mudó junto a su hijo de 10 años a la casa del hombre en la Villa 21-24 hace seis meses después de haber salido durante un año y medio.

El sábado a la noche, el hijo de Ferni se quedó en la casa de su tía, Clara Liz Palacios, hermana de la mujer. Según se supo, la víctima y Rojas salieron a bailar esa misma noche junto a su grupo de amigos a un boliche de Constitución.

En diálogo con diario Clarín, Clara contó: "A la mañana empezó a preguntar por su mamá y le mandaba mensajes, pero no respondía. Nos llamó la atención porque sabíamos que iban a salir a la noche, aunque siempre pasa temprano a buscar al nene. Ahí fuimos a la casa y no atendía nadie. A eso de las 18 pasamos por la casa de los padres de Esteban a ver si habían ido ahí, pero tampoco sabían nada".

Después de hallar el cadáver de Ayala Palacios, Clara llamó a "Leti" y "Ali", otras hermanas con las que Ferni se había encontrado en el local bailable "Radio Estudio". De acuerdo con la reconstrucción que hizo Clara, "se sacaron fotos, subieron videos cantando. La habían pasado lindo, por lo que se veía. Entonces yo las llamé para preguntarles si sabían dónde podía estar Ferni. Y me dijeron que la vieron con los ojos llorosos, pero él la estaba agarrando de los hombros, así que sólo atinaron a acariciarle la mano y preguntarle cómo estaba".

La víctima tenía cinco hermanos (cuatro mujeres y un varón). Todos llegaron de Paraguay hace más de 15 años y la joven asesinada "sufrió mucho" la separación con el padre de su hijo.

Quién es Esteban Rojas

Según relató Clara, desde que Ferni comenzó a salir con Esteban todo giró alrededor de él: trabajaba en su negocio ilegal como prestamista en el barrio. Todos lo conocían y ella lo ayudaba y acompañaba en todo.

"Sabíamos que era muy celoso porque ella contaba", explicó Clara sobre los comentarios que hacía la víctima sobre su novio.

Horas antes del femicidio, Ayala Palacios había compartido en su cuenta de Facebook una foto junto a su pareja. "Amorcito", escribió ella como pie de foto en la que Rojas aparece abrazándola por sobre los hombros y el cuello.

Cuando se supo en el barrio el asesinato de Ferni comenzaron a surgir los comentarios: el hombre había ejercido violencia sobre otras tres mujeres.

Fuentes del caso indicaron: "Me dijeron que a la ex la tiró por la escalera estando embarazada de ocho meses. También que le cortó el pelo a una novia porque había salido". Vale mencionar que en principio no habría antecedentes penales ni denuncias de esos ataques.

Rojas es el principal apuntado como autor del asesinato de Ayala Palacios. Fue el último al que vieron junto a la joven y desapareció después del homicidio. No contesta el teléfono y nadie pudo contactarse con él.

Ferni Ayala Palacios con Esteban Rojas, su pareja y principal sospechoso

La madre de la víctima dialogó con TN y contó cómo era la relación de su hija con Rojas. "Sabía que le controlaba el teléfono y ella por eso a veces no contestaba o tardaba en contestar. Un día hablé con ella de eso y me dijo que se quería a ir España", reveló.

Días antes de ser asesinada, Ferni le dijo a su mamá: "Es muy celoso, no lo aguanto más". Ella le pidió que fuera a vivir a su casa y la víctima le dijo: "No puedo ir, porque a los 15 minutos me llama para preguntarme dónde estoy".

En último lugar, la mujer sentenció: "Estoy esperando justicia y que lo encuentren rápido a este asesino. Para mí no es supuesto. Tengo la certeza de que fue él, no hay dudas".

