Julia, la mamá que hace veinte años busca a su hija: “Deseo que la encuentren y hacer el duelo”

Julia Ferreyra tiene vaivenes anímicos desde que le informaron que el asesino de su hija había decidido confesar dónde habría enterrado el cuerpo de su pareja hace casi veinte años. La mujer trata de concentrarse en la masa de los pasteles que tiene que preparar para vender. Dice que cocinar es su terapia, su escape, su distracción para apaciguar la ansiedad que le genera obtener los restos de Andrea López (25) para poder darle sepultura y tener un lugar concreto para llevarle una flor, su máximo deseo. Julia se esperanza, cree que el femicida dijo la verdad y que al fin se adjudicó haberla asesinado, algo que negó desde el inicio.

“Yo tenía razón”, cuenta en una comunicación telefónica con PERFIL. Es que en 2004 cuando ocurrió la desaparición de su hija, Julia mencionó el campo Monte Chue donde la semana pasada Víctor Purreta indicó cinco sitios posibles donde habría ocultado el cuerpo de Andrea, es que según dijo el exboxeadoor no recordaba con exactitud por el paso del tiempo. Pero narró que la enterró “desnuda y envuelta en una sábana” y todos los puntos entre sí son cercanos.

“Cuando pasó esto, yo di información de que en ese campo él iba a cazar y lo conocía de punta a punta. Pero el rastrillaje, en ese momento, se hizo sobre la orilla de la ruta y él, ahora, señaló en cinco partes, pero del alambrado unos 60 metros para adentro. Yo no estaba equivocada de que mi hija estaba en ese campo”, sostiene.

Ese campo ubicado a la vera de la ruta nacional 35, a unos 20 kilómetros de Santa Rosa, fue señalado por Purreta el jueves 27 de julio pasado. Ese día se reunió con la fiscal del caso luego de que personal de la Secretaría de Derechos Humanos le informara a la funcionaria que el exboxeador quería marcar dónde había enterrado el cuerpo de Andrea, a quien golpeó hasta la muerte el 10 de febrero de 2004 delante del hijo de ambos, Carlos Emanuel, que entonces tenía 5 años. Desde entonces la joven está desaparecida.

Diez años después, Purreta fue condenado a 18 años de prisión por “homicidio simple” porque para los jueces quedó probado el femicidio (aunque en ese momento no existía esa figura legal). “En Purreta y su calidad de golpeador, cada puño era un arma y con esas armas destruyó la vida de Andrea López”, habían sentenciado los jueces que lo juzgaron. Y finalmente le unificaron la pena a 25 años, por otra causa.

Para llegar a ese juicio fue importante la declaración de Carlos, quien en noviembre de 2011 narró cómo había visto a su padre golpear, patear y atacar con un rebenque a Andrea. Purreta siempre se declaró ajeno al hecho. Hasta ahora.

La confesión de Purreta fue una sorpresa para Julia. “Él siempre me decía que yo le echaba la culpa, pero que él no había matado a nadie. Entonces pensé, que como castigo, nunca lo iba a decir. Por eso siempre que di notas, le pedía que si no me lo quería decir a mí que se lo confesara al hijo. Pero como le denegaron dos veces las salidas transitorias capaz que lo asesoraron para que hable, aunque la fiscal me dijo que esto no lo beneficia en nada”, cuenta Julia y resalta: “Lo que yo siento es que reconoció el crimen y que uno no estaba mintiendo”.

“La verdad –continúa– es que no esperaba la llegada de este momento. Dio detalles de cómo la había enterrado, del tornillo del pie. Cuando la fiscal me vino a ver no me dijo eso, sino que me preguntó si Andrea había tenido una operación y ahí le comenté que él la había tirado del auto y le había reventado la pierna. La tuvieron que operar y le pusieron ese tornillo. Él marcó cinco lugares de ese campo y habló del tornillo. Dio muchos detalles, por eso creo, junto a mi abogado, que está diciendo la verdad”, detalla Julia que solo espera que le entreguen “una bolsa con un papel que diga que es mi hija para darle tierra y tener un lugar donde llevarle una flor”.

Estos días para Julia no son sencillos y la invaden un torbellino de sensaciones. Es que mañana se cumple el primer aniversario del fallecimiento de otro de sus hijos. “Trato de estar lo más fuerte posible. Pero son muchas emociones juntas, ya que el lunes se cumple un año de la muerte de mi hijo mayor e intento mantenerme tranquila. Hago pasteles, empanadas y tuve que entregar unos pedidos. Mi cabeza está concentrada en eso, mi terapia es cocinar y amasar. Es un escape”, relata.

Julia espera el momento que le informen que el resultado es positivo aunque sabe es un trabajo que a los especialistas les va a llevar bastante tiempo. “Espero que encuentren algo, me entreguen una bolsa con un papel que diga que es mi hija y poder darle sepultura como se merece para que pueda descansar en paz y nosotros cerrar el duelo”.

Pero ella tiene claro que no quiere participar del operativo que se lleva adelante en ese campo ni ver los restos que pudiesen encontrar. “Esperemos que sea, que la encuentren, así cierro un duelo. Andrea y mi hijo me están dando fuerza para seguir”.

Condenas sin cuerpo

El exboxeador Víctor Purreta es uno de los doce femicidas que recibió una condena por matar, a pesar de que no se haya encontrado el cuerpo de la víctima.

La ONG La Casa del Encuentro realizó un informe en donde describe los casos que van desde 1989 a 2017. Entre los casos se menciona a los femicidas Salvador Pucci, Diego Hervatín, Mauricio Severi, Daniel Lagostena, Mariano Luque, Aldo Vargas, Roberto Cejas, César Villanueva, Rubén Carrazone, Marcos Durán y Daría Suárez.

“Cuando se ha hecho desaparecer el cuerpo de la víctima para lograr impunidad, es imprescindible reconstruir el ‘cuerpo del delito’ con hechos probatorios para establecer una condena. Es un cúmulo de pruebas que demuestra la comisión del delito donde es fundamental un minucioso análisis, con consistentes evidencias documentales, además de testimonios y una sólida cadena de indicios para llegar a una condena por femicidio”, se explica allí.