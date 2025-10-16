La empresa Securion ya forma parte del Registro de Integridad de la Oficina Anticorrupción

La empresa argentina de seguridad Securion, parte de Secar Security Group S.A., fue incorporada al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) de la Oficina Anticorrupción de la Nación, una plataforma online de adhesión voluntaria que permite a las organizaciones visibilizar y fortalecer sus Programas de Integridad. Amparada en el Programa de Integridad que incluye políticas de ética y conducta, formación continua y un sistema de gestión antisoborno en proceso de certificación bajo la norma ISO 37001, logró finalmente su incorporación.

A partir de esta incorporación, la compañía refuerza su compromiso con la transparencia, la prevención de la corrupción y la promoción de entornos éticos tanto en el ámbito empresarial como en el sector público. Su sólido programa abarca la prevención de delitos, el monitoreo permanente y canales de denuncia anónimos.

La adquisición de Securion por MAS Equity Partners refleja un interés en consolidar y potenciar su liderazgo en el sector

Securion está comprometida con la ética empresarial y la integridad, como lo evidencia su ingreso al Registro de Integridad de la Oficina Anticorrupción en Argentina

La compañía cuenta con más de 30 años de trayectoria en Argentina y brinda servicios de seguridad personalizados y adaptados a cada cliente, con una operación que alcanza a unos 10.000 empleados, y en julio de 2023 fue adquirida por el fondo internacional MAS Equity Partners, especializado en compañías con alto potencial de transformación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A través de la adquisición, se busca fortalecer el liderazgo en el sector de seguridad privada mediante una gestión basada en buenas prácticas de gobierno corporativo, innovación y cumplimiento normativo. Destaca además la intención de potenciar las capacidades tecnológicas y operativas de la empresa, que actualmente cuenta con 9.000 colaboradores.

Desde 2025, Securion impulsa un nuevo modelo de negocio centrado en la tecnología aplicada a la seguridad, incorporando automatización, analítica operativa e inteligentes. Al desarrollarse en IH Tech Labs, su centro de innovación y desarrollo tecnológico, este proceso permite crear herramientas propias con inteligencia, robótica y visión computarizada.

Cómo crece la inversión en seguridad electrónica en los hogares argentinos

Para ellos, el objetivo principal es anticipar los desafíos del sector con una mirada eficiente, ética y responsable.

Cómo impulsó Securion un proceso de transparencia corporativa

La autodenuncia presentada por Securitas AB ante la Oficina Anticorrupción de Argentina en febrero de 2020 dio origen al reconocimiento oficial del proceso, luego de detectar irregularidades en su filial local. Al profundizar en la investigación interna promovida desde la casa matriz en Estocolmo, se reveló una compleja estructura organizada de corrupción entre 2014 y 2018, que incluía defraudación, cohecho, dádivas y administración fraudulenta de múltiples niveles.

Ante esta situación, los accionistas suecos presentaron voluntariamente el reporte espontáneo amparándose en la figura de Colaboración Eficaz, prevista en la Ley 27.401, convirtiéndose en la primera empresa privada del país en utilizar este mecanismo legal. Durante el proceso, la nueva gestión local, que asumió el liderazgo de la operación, aprovechó para colaborar activamente con la autoridad judicial, entregando toda la documentación y respaldos necesarios para el avance de la causa, que aún sigue en trámite ante la Justicia Federal Argentina.

La filial mantiene alianzas globales y se destaca por una cultura interna enfocada en la excelencia operativa y la integridad

La empresa se autodenunció voluntariamente, amparándose en la figura de Colaboración Eficaz﻿ prevista en la Ley 27.401, convirtiéndose en la primera empresa privada en Argentina en utilizar este mecanismo legal

Lo que marcó esta transformación y el management buy out permitió que la filial argentina pasara a operar bajo el nombre Securion, con un enfoque renovado en ética empresarial y cumplimiento normativo. Además, Patricio D’Apice, CEO y Presidente de Securion, afirmó: ‘Este reconocimiento de la Oficina Anticorrupción reafirma que vamos por el camino correcto. No escondimos el pasado: lo enfrentamos con responsabilidad. Hoy construimos futuro con valores’.

Gracias a mantener los más altos estándares de servicio, Securion conserva su licencia como Partner Certificado de Securitas AB —la segunda empresa de seguridad más grande del mundo, con sede en Estocolmo y más de 330.000 colaboradores en 45 países— y mantiene la atención de cuentas globales con operación en Argentina.

MV / EM