La explosiva declaración de una testigo del caso Villa: “Mi amiga tenía los ojos llorosos y la bombacha rota”

Una joven de 21 años, que asegura haber estado en la casa de Sebastián Villa la noche que supuestamente fue abusada Tamara Doldán –ex pareja del delantero de Boca–, declaró como testigo en la causa y brindó detalles de un posible nuevo ataque sexual contra otra chica.

Noelia fue citada a prestar declaración testimonial por la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) y Juicio Descentralizada N° 3 de Esteban Echeverría. Se presentó el jueves 23 de junio a las 9 de la mañana y, entre otras cosas, reconoció que estuvo en la casa del futbolista colombiano, ubicada en el barrio Venado II de la localidad de Canning, el 26 de junio del año pasado.

“No recuerdo la hora, pero ese día fui primero al boliche Kapital, en San Telmo, a hacer una presencia. Era de 20 a 01 horas. Estábamos en el boliche hasta que A.A., que es otra chica que hace presencia, nos dice que el novio de ella, que sería el Vikingo (N de R: señalado como encargado de la seguridad del jugador) estaba en lo de Sebastián. Nos preguntó si podíamos ir, que nos pagaban por la presencia, que nos pagaban el Uber. No me acuerdo si había ganado Boca o qué estaban festejando”, recordó.

La joven detalló que fueron cinco chicas hasta el country donde vive Villa. “Llegamos todas juntas y cuando entramos la casa estaba a oscuras, con música bajita. Nos quedamos ahí unos minutos hasta que Sebastián sale de la pieza con Tamara de la mano. Cuando llego a la casa, estaba Vikingo, que es quien nos abre la puerta y nos da la plata para el Uber”, cuenta Noelia.

Sobre la relación entre Tamara y Villa, la testigo señaló que su primera impresión fue que había algo entre ellos. “Como que había una relación. Mi amiga ya conocía a Sebastián, ya había ido dos o tres veces a su casa. No nos habían dicho que estaba Tamara en la casa. Es que entre mi amiga y Sebastián estaba todo bien, pero al ver esa situación dijimos vámonos. Ellos dos bailaban, parecía que estaba todo bien. La verdad es que no imaginé que iba a pasar lo peor o que había pasado lo peor, porque yo no estaba cuando pasó eso”, indicó.

La testigo reiteró su impresión: “Es difícil de decir, pero no parecía que había pasado lo que pasó. Cuando Tamara iba a hablar con Sebastián como que él no le daba bola, como que Tamara había pasado a un segundo plano, y en el primer plano éramos nosotras”.

Noelia aclaró que ni ella ni sus amigas son “prostitutas”. “Mi amiga ya había estado con él (por Sebastián Villa), había mantenido relaciones sexuales con él también. Después de la primera vez que estuvo con mi amiga, Sebastián la bloqueó de las redes, entonces, cuando estábamos en el boliche Kapital y ella me dice que vayamos a la casa de Villa, yo le pregunto para qué y ella me dice que quería arreglar algo con él, como que estaba todo bien”.

Sobre el otro supuesto abuso sexual en la casa de Villa, la joven señaló que en un momento advirtió que su amiga “estaba bailando salsa con Sebastián”. “Yo me fui a la cocina a comer algo, y cuando volví ya no estaban, se habían ido a la habitación de Sebastián”.

“Le pregunté a Tamara dónde estaba mi amiga y me dijo que estaba con Sebastián en la pieza de Félix. Ahí fui y me metí. Estaba Vikingo en la puerta. Paso por encima de él. Yo le venía insistiendo para que la llamara a F. porque tenía el auto afuera y no la llamaba. Cuando abro la puerta veo a mi amiga que sale. Tenía todos los ojos llorosos y cuando salimos vamos al comedor y empezamos a discutir”.

“Tamara –agrega Noelia– estaba en el comedor viendo como él se había ido con mi amiga. Pensé entonces que no era una relación, porque si no no se iba a meter con otra piba a la pieza, o capaz porque estaba en pedo. Después, me preguntó qué pasó y yo le contesté que Sebastián no la dejaba salir de la pieza. Le digo: ‘¿No ves que le rompió la bombacha?’”.

La joven testigo también aclaró que le sugirió a su amiga hacer la denuncia pero que ella no quiso. “Es un tema de ella. Yo le dije vamos a denunciarlo pero ella me dijo que no, porque él era un jugador de fútbol y no tenía más pruebas que la bombacha rota”.

En otro tramo de su declaración, la testigo aclaró que cuando discutió con su amiga Villa no estaba. “Recién lo volvimos a ver cuando estábamos afuera de la casa. Subimos a un auto y en eso sale. De adentro de su auto saca la placa y se la da a mi amiga. Ahí nos subimos. Él –por Villa– estaba loco porque nos habíamos ido todas”.

Noelia recordó que de la casa de Villa fueron a un country cercano. “No sé cuál, pero que estaba a unas cuadras”, detalló. “En el auto, F. habló con Tamara y la abrazaba. Yo me pregunto por qué Tamara no nos contó lo que le había pasado, porque ella vio que mi amiga había salido con la bombacha rota, que era una víctima más. Pienso que tendrá sus motivos”, le dijo a la fiscal.

La joven calculó que su amiga permaneció cerca de unos diez minutos en la habitación de Villa y aclaró que desde ese episodio nunca más volvió a la casa del futbolista.

Ante una consulta del abogado Martín Apolo, defensor del futbolista de Boca, la testigo refirió que Tamara estaba “tranquila”. “No estoy de un lado ni del otro. En ese momento la que parecía haber sido violada era mi amiga. En ningún momento me imaginé que le había pasado eso, las que le contamos lo sucedido éramos nosotras a ella”, relató.

Este viernes, la supuesta víctima ratificó los dichos de Noelia y aclaró que no denunció el caso por “miedo”. Según el abogado Roberto Castillo, a cargo de la defensa de Tamara, esta declaración “es una prueba importantísima”.

“Lo que refiere ella es que fue (con Villa) a buscar una camiseta porque es hincha de Boca. Lo que dice es: ‘Yo no quería tener relaciones sexuales sin cuidarme, después no quise porque yo había tenido una relación sexual anterior con él y la pasé mal’”, contó Castillo, en declaraciones a Crónica TV.

De acuerdo a la versión de Castillo, la joven contó que quería irse y, como Villa no la dejaba salir, ella generó “un movimiento para que él se distraiga” y allí “fue a la puerta, empezó a gritar y salió corriendo con la ropa interior rota”.

En medio de la testimonial, la fiscal González le explicó a la testigo que había sufrido “un abuso sexual sin acceso carnal” y le preguntó “si iba a denunciar”, pero que la joven respondió que no quería iniciar una acción penal.

“Ella refirió que tiene miedo. Que ella cuenta todo lo que sabe y todo lo que vivió, pero no quiere denunciar porque ve todo el impacto público que tiene la causa y no quiere perder el trabajo”, apuntó Castillo.

La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días la víctima la ratificó de manera presencial en la fiscalía.

La joven contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country Venado II de la localidad bonaerense de Canning, partido de Ezeiza, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.

Declara el próximo jueves

R.P.

Sebastián Villa será indagado el próximo jueves 30 de junio. Si bien en un principio había sido citado para este viernes, la fiscal Vanesa González postergó la fecha para que el futbolista pueda viajar a Brasil a jugar un partido por la Copa Libertadores de América.

Martín Apolo, defensor del futbolista colombiano, presentó un escrito explicando que el delantero tenía dos compromisos futbolísticos que le impedían presentarse a declarar el 24 de junio, como se había dispuesto.

Villa fue convocado para jugar anoche contra Unión, en un partido por el torneo local, y en los próximos días viajará a San Pablo para disputar el encuentro por los octavos de final de la Copa frente a Corinthians.

En el mismo sentido, un juez correccional de San Martín le concedió la autorización especial para viajar a Brasil, pese a que tiene un impedimento judicial de abandonar el país en el marco de otra causa que lo tiene como imputado –y a punto de ser sometido a juicio oral– por violencia de género contra su ex pareja.

La fiscal González, en tanto, pidió hora y fecha para que le realizaran a Villa un informe psicológico con psicodiagnóstico, como parte de los elementos de prueba que le reclamó el juez de garantías de San Martín Javier Maffucci Moore cuando rechazó un pedido de detención del colombiano.