La plataforma RainbowEx dijo que no podrá devolver los fondos pese a las promesas

Los fondos de los damnificados por la presunta estafa piramidal de RainbowEX en la localidad bonaerense de San Pedro no podrán ser retirados como prometió la plataforma.

"Debido a las restricciones integrales del gobierno argentino sobre RainbowEX, las cuentas relevantes en Sudamérica no pueden acceder con normalidad temporalmente", señaló la plataforma de criptomonedas a través de un comunicado en Telegram.

En este sentido, sostuvieron que se encuentran "negociando activamente el gobierno argentino", a la vez que "puede llevar algún tiempo restablecer el acceso".

RainbowEX aconsejó a los usuarios "mantener la calma y esperar pacientemente el progreso de la plataforma y la restauración del acceso", y negaron que "los miembros de otras regiones se vean afectados": "Podrán usar las diversas herramientas de la plataforma con normalidad".

Lluvia de estafas piramidales: la alarmante olla que destapó el escándalo de RainbowEx

Además, subrayaron que "cada aportante que haya activado su cuenta deberá seguir las instrucciones" de la compañía, al tiempo que se mostraron confiados en poder resolver la problemática "lo antes posible".

La empresa, también conocida como Knight Consortium, dijo que "seguirá de cerca el progreso del incidente y le brindará todo su apoyo".

La investigación sobre RainbowEx se inició hace casi dos semanas, luego de que algunos damnificados indicaran que nos les permitían retirar el dinero invertido en la plataforma.

Además, y tras las primeras averiguaciones del caso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para operar en el país.

Se descubrió también que Knight Consortium no está registrada ni tiene ningún aval legal, por lo que surgieron dudas sobre la legitimidad del negocio.

Los representantes de la empresa prometían un rendimiento de 1 por ciento diario, en dólares, pero todo hizo eclosión cuando comunicaron que sus clientes no podían retirar el dinero que habían invertido.

Estafa piramidal en San Pedro: RainbowEx recaudó más de U$S150 mil en depósitos de inversores para retirar sus fondos

A mediados de octubre, RainbowEX envió un mail a las víctimas en el que les pedían depositar 88 dólares para habilitar el retiro del dinero invertido, ya que se irían del mercado argentino tras el escándalo.

En pocas horas, ante el riesgo mencionado en el comunicado, muchas víctimas decidieron concretar el pago y así evitar la presunta divulgación de información personal. Muchos depositaron 90 o 100 dólares para que les den prioridad en la devolución, aunque que todavía no ocurrió.

El programador e investigador de estafas virtuales Maximiliano Firtman dijo en diálogo con NA que "nunca les van a dar los fondos" ya que el número elegido, el 88, "no es casual" y "se están riendo de todos". Explicó que el 88 en la cultura china significa "riqueza, karma y adiós".

"No creo que nadie lo pueda retirar ya. Los retiros funcionan cuando tienen fe de seguir ingresando dinero al sistema. Cuando ya eso SE sabe que no va a ocurrir no los entregan, ya no les sirve como marketing", dijo Firtman.

El especialista consideró que habría cerca de 50 millones de dólares trabados en retiros, aunque la mayoría "son ganancias ficticias".

El pasado fin de semana fueron detenidos Luis Pardo y Martín Liberati por sus vinculaciones a la financiera Over Cash y a la plataforma. Además, y tras las averiguaciones del caso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para operar en el país.

