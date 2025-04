Un pedófilo que jugaba a Stumble Guys captaba a menores argentinos desde México

No es la trama de la exitosa serie de Netflix “Atrapados”, pero se le parece. Desde una computadora de México un hombre simuló ser un niño para captar menores en Stumble Guys, un popular videojuego gratuito que está disponible en consolas, celulares y tablets. Lo hizo interactuando con ellos a través de la plataforma Discord, desde la que generó retos y retribuyó a sus víctimas con pagos en créditos.

El primer aviso llegó desde Centroamérica pero la alerta se extendió rápidamente a varios países de Europa y Sudamérica, ente ellos Argentina donde fueron identificados dos chicos de 10 y 11 años. Víctor Noé utilizaba varios nicks pero su objetivo era siempre el mismo: incitar, recibir y compartir material de abuso infantil.

El Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos reportó los primeros ochos casos y en México otro. En este último país se inició una causa cuando obtuvieron evidencias sobre la IP con la que operaba el pederasta. La señal indicaba que estaba en San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora.

Los inestigadores fueron acumulando información sobre otras posibles víctima y armaron un equipo de trabajo internacional con especialistas en cibercrimen de España, México, Argentina, Colombia y Estados Unidos. La operación final fue dirigida por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Víctor Noé vivía en la colonia Progreso, en San Luis Río Colorado, donde el pasado 20 de marzo fue detenido. La aprehensión trascendió en México pero recién esta semana Argentina informó sobre su intervención en el caso y confirmó la existencia de dos víctimas argentinas. Por la cantidad de niños y adolescentes que juegan a Stumble Guys en Argentina nadie descarta que existan más víctimas.

Desde la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, comenzaron a rastrear a las posibles víctimas en el país. Sólo sabían la edad aproximada de los menores y los perfiles utilizados en las plataformas en las que intercambiaban mensajes con el sospechoso.

De acuerdo a los voceros, las medidas de investigación “permitieron la obtención de registros de conexión, titularidades de líneas involucradas y posibles domicilios”. En conjunto con la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional Argentina, se identificó a los padres de dos víctimas: tenían 11 y 10 años.

Las fuentes indicaron que entrevistaron a las madres para ponerlos al tanto de la investigación. Con la colaboración de ellas lograron confirmar que sus hijos habían sido víctimas del pederasta de Stumble Guys.

Este avance fue reportado al resto de las autoridades internacionales, quienes desplegaron medidas similares, individualizándose un total catorce víctimas: siete en España, dos en México, dos en Argentina, una en Colombia y una en Venezuela.

En la investigación intervinieron agentes de Ameripol (Comunidad de Policías de las Américas, Homeland Security Investigation (HSI) -Argentina y México-, la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería, la Unidad de Cibercrimen de la Policía Nacional de España y la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.

“El objetivo del grupo de trabajo internacional implicó la identificación fehaciente de las víctimas en cada país, la individualización del sospechoso y finalmente su detención y aseguramiento de la evidencia digital que serviría para corroborar la hipótesis inicial de trabajo y potencialmente conocer otras víctimas”, explicaron.

En un fuerte operativo, Víctor Noé fue trasladado a Quintana Roo, donde quedó encerrado en el Centro de Reinserción Social de Benito Juárez.

Fue imputado por el delito previsto en los art. 5 y 6 de la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, agravado por tratarse las víctimas de personas menores de edad, que tiene una pena de entre 15 y 30 años de prisión.

Consejos para estar alerta

R.P.

Los videojuegos en red son tan adictivos como riesgosos. Los chicos suelen pasar muchas horas frente a la pantalla jugando a Roblox, Stumble Guys o Minecraft e interactuando con desconocidos sin el control de un adulto, lo que favorece el contacto con personas que ingresan a estas plataformas con otros objetivos.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) participa de la Campaña Nacional de Concientización y Prevención contra el Grooming y recomienda que, ante un caso de grooming, no se debe interactuar con el agresor y derivar la situación a especialistas. El organismo del MPF señala la importancia de no borrar las conversaciones, que serán necesarias para presentarlas como evidencia en el futuro; no hacer público lo sucedido, para no poner de sobre aviso al agresor o dirigirse a la comisaría más cercana a radicar la denuncia.

Ante el reporte de casos, el año pasado Grooming Argentina y Roblox lanzaron una guía dirigida a las comunidades y familias argentinas para comprender más y mejor el funcionamiento de la plataforma. Entre otras permite conocer las configuraciones de seguridad y reconocimiento de palabras claves para estar en alerta ante un posible hecho.