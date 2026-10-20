Las imágenes del presunto robo de $1,5 millones por el que detuvieron al padre de Agostina Páez

Mariano Páez, el padre de Agostina Páez, la argentina que estuvo presa en Brasil por racismo, el viernes 10 de octubre fue detenido junto a su pareja, María Emilia Soledad Batule, acusado de robar $1,5 millones de un comercio de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Ahora se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la maniobra. El empresario del transporte ya había sido denunciado por violencia de género y protagonizó una polémica por gestos racistas.

En el registro de las cámaras del local Lo Bruno, se observa a una cajera mientras cuenta varios fajos de billetes y separa distintas sumas de dinero sobre el mostrador. Allí se venden herramientas, pinturas, materiales de construcción y es un reconocido lugar comercial de la ciudad.

En un momento, la empleada deja parte del efectivo cerca de la ventanilla de atención al público. Según la investigación, Páez, de 58 años, aprovechó el descuido de la mujer para introducir la mano por la abertura de la ventanilla y llevarse el dinero, con el que luego habría entregado a su pareja de 34 años. Tras retirar el dinero, ambos se habrían marchado del establecimiento.

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La presunta sustracción no se distingue con claridad en las imágenes, debido a que el vidrio y la estructura de la ventanilla obstaculizan la visión. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que la grabación es auténtica, aunque se trata de un video filmado desde una pantalla y no del archivo original. También precisaron que el hombre que aparece al final de la secuencia es Mariano Páez, identificado a partir de otra cámara de seguridad del establecimiento.

Ambos permanecen detenidos desde el viernes pasado y serán indagados este martes a las 11 en la Fiscalía de Termas de Río Hondo, a cargo de Emanuel Sabater. Su abogado defensor, Sebastián Robles, confirmó a Infobae que solicitará sus excarcelaciones durante la audiencia.

La causa está caratulada como hurto, un delito que, según el artículo 162 del Código Penal, contempla una pena de un mes a dos años de prisión. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron a este medio que la Fiscalía mantendrá su postura de que los acusados continúen detenidos.

En ese sentido, explicaron que la decisión sobre la continuidad de las detenciones dependerá del juez de Control y Garantías, quien deberá resolver la situación en una próxima audiencia.

RM/AF