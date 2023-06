Lo condenaron a perpetua, pero el Tribunal se equivocó y le dieron 18 años de prisión

Un tribunal de La Matanza cometió un error insólito cuando condenó a prisión perpetua a un hombre por un crimen y cuatro horas después cambió la pena. Se trata del caso de Kevin Sergio Leonel Maza, un joven de 22 años que fue encontrado culpable de asesinar a balazos a René Mendoza Parra, dirigente social del mencionado partido del Conurbano bonaerense.

El fallo, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de esa jurisdicción, se conoció a través de un audiencia híbrida por la plataforma Zoom. Allí, los jueces Matías Mariana Deane, Raúl Fernando Elhart y Gerardo Clemente Gayol informaron que el acusado recibiría una pena de prisión perpetua.

Familiares de la víctima consideraron que la condena había sido ejemplar tras el cruel asesinato de Parra, que tenía 78 años y durante 30 había hecho trabajo social en los barrios Fátima y San Cayetano, de la localidad de González Catán. En noviembre de 2021, recibió 14 disparos cuando estaba en la puerta de su casa, frente a sus hijos y sus nietos.

Por el hecho también está prófugo un segundo sospechoso, Leonel Braian Roque, sobre quien pesa una recompensa de hasta 5 millones de pesos.

La lectura de la condena

"Imponer a Kevin Sergio Leonel Maza, alias 'Carrizo' y de las restantes circunstancias personales obrantes en autos, la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor y autor, respectivamente, material y penalmente responsable de los delitos de homicidio simple, homicidio calificado criminis causa en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra", comunicó la secretaria en la audiencia.

"Todos ellos en concurso material entre sí, hechos ocurridos los días 7 y 19 de noviembre de 2021, en las localidades bonaerenses de Villa Dorrego y González Catán, Partido de La Matanza, respectivamente, de dos de los cuales resultaran víctimas René Mendoza Parra y René Mendoza Callejas", finalizó su lectura.

René Mendoza Parra, de 78 años, fue asesinado en el frente de su casa de 14 disparos.

El cambio a 18 años de prisión

Sin embargo, cuatro horas después desde el TOC 3 se contactaron con los familiares para advertirles que hubo un error y que la condena era de 18 años de prisión y no perpetua.

"Yo cuando escuché la condena percibí que, para ese delito, no correspondía perpetua. Pero me imaginé que se habían olvidado de leer el agravante de la alevosía y del uso de arma de fuego. Nunca me imaginé esto", dijo el abogado Nicolás Rechanik, que representa a la familia de Parra.

"Cuando me llegó la notificación cuatro horas después pensé que tenía que ver con corregir eso, que sí es un error material que puede pasar pero, ¿esto? Nunca lo vi. Seis veces dijo la palabra perpetua, está grabado", insistió el letrado, según consiga la agencia NA.

Por otro lado, uno de los hijos del referente social manifestó su enojo por la actuación del Tribunal, la cual calificó como "una vergüenza". "Perpetua era un poco de alivio para mi papá, para que descanse en paz. Pero ¿un 'error'? Yo no sé qué pensar. Te ponés a pensar muchas cosas", afirmó René Mendoza Callejas.

Además, criticó al sistema judicial en general y consideró que lo ocurrido "te hace pensar" muchas cuestiones. "La Justicia está muy mal. Encima hay un prófugo y después de esto, ¿yo que tengo que pensar? ¿Qué lo van a buscar?".

René Mendoza Parra.

Luego del error, los abogados informaron que apelarán la sentencia a la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires y pedirán que se agreguen los agravantes por el uso de arma y alevosía.

En esa línea, fuentes judiciales indicaron que no hay elementos para denunciar la grave equivocación que cometieron las autoridades desde el Tribunal.

Los motivos del crimen

Al ser consultado por el posible móvil del crimen, Mendoza Callejas comentó que su padre había realizado denuncias contra bandas narco criminales que operan en la zona. "Ya lo habían amenazado, por eso nosotros siempre pedimos que se investigue al autor intelectual de esto", dijo.

"A mi papá lo mandaron a matar, y eso nunca se investigó. Se ve que mi papá había hecho denuncias contra el narcotráfico a personas del barrio", cerró, haciendo referencia a que su padre había pedido que enviaran más agentes de las fuerzas de seguridad.

