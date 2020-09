Despedía a su hermana en la puerta de su casa y la mataron para robarle el celular

"¡No! ¡Me dispararon!", alcanzó a decir antes de caer desvanecida en los brazos de su sobrina. Mirta Barcia había ido a la casa de su hermana, en el partido de Cañuelas. Ya se estaba yendo, pero en la puerta intentaron robarle el teléfono celular y le pegaron tres disparos.

La víctima tenía 64 años. Era profesora de folklore y trabajaba en la secretaría privada de la intendenta Marisa Fassi, quien esta mañana decidió decretar 48 horas de duelo por el asesinato. Su esposo, el ex jefe comunal Gustavo Arrieta, la despidió con un emotivo mensaje desde su cuenta de Twitter: "Abrazamos a su querida familia", escribió junto a una foto con ella.

Madre...Compañera...Amiga...Empática ...Sensible...Imprescindible...Víctima de un Crimen Brutal...Inexplicable...sufrimos la pérdida irreparable de Mirta Barcia...abrazamos a su Querida Familia pic.twitter.com/8K6ebSQ0AA — Gustavo Arrieta (@GustavoHArrieta) September 9, 2020



Barcia era la esposa del ex concejal del Frente de Todos, Alberto “Chajá” Porciel. Su trágica muerte no solo generó una enorme conmoción en la ciudad sino que además derivó en un sentido reclamo de seguridad y justicia en las calles del centro.

El crimen ocurrió anoche a las 21.30 en el barrio La Capilla, a pocos metros del Molino Cañuelas. La víctima estaba en la puerta despidiéndose de su familia cuando dos sujetos armados se acercaron y, a punta de pistola, intentaron robarle el teléfono celular.

La casa de la calle Casares, donde ocurrió el crimen.

La mujer no resistió pero gritó del miedo y automáticamente uno de los delincuentes le disparó a quemarropa. "Fue un momento de mierda que no voy a olvidar jamás. Solo quise entrarte cuando caíste en mis brazos. Tus últimas palabras fueron 'No!!! Me dispararon!' Y yo solo le pedía a Dios dejala conmigo", contó su sobrina Gabriela, en su cuenta de Facebook.

Barcia fue trasladada en un auto particular hasta la guardia del Hospital Marzetti. Había perdido mucha sangre. Los médicos que la recibieron intentaron reanimarla pero no hubo caso.

Según los testigos, los delincuentes escaparon corriendo de la escena en dirección al predio de Camioneros, en el barrio La Unión. De acuerdo a las fuentes, tendrían unos 25 años, pero hasta el momento no pudieron ser identificados.

Para ello, los investigadores del caso revisan las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de establecer el recorrido que hicieron antes y después del cometer el brutal ataque. Además, peritarán un buzo que fue hallado en las inmediaciones y una huella dactilar que levantaron de un auto estacionado frente a la casa de la hermana de la víctima.

Mirta Barcia y su marido, el ex concejal Alberto Porciel.

Por el crimen, el Municipio de Cañuelas emitió hoy un comunicado lamentando el episodio y exigiendo el rápido esclarecimiento del hecho: “Queremos expresar nuestras condolencias y acompañamiento a su familia en este momento de profundo dolor. Las trágicas circunstancias de su muerte nos consternan y nos sumamos al unánime pedido de justicia”.

En las redes sociales, los mensajes de dolor y pedido de justicia se replicaron durante toda el día. Barcia, que además de profesora supo trabajar de actriz y bailarina, era muy querida en la comunidad.