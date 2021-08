Murió el enfermero neuquino que había sido atacado por contraer coronavirus en 2020

Existe conmoción en Neuquén por la muerte del enfermero Daniel Porro, un trabajador de la salud que se había puesto a la vanguardia de la pelea contra el coronavirus y quien había sido brutalmente atacado por sus vecinos por contraer la enfermedad en junio del 2020.

“Nunca se pudo recuperar de aquel rechazo social”, dijo este miércoles Miguel, el papá de Daniel Porro en diálogo con LM Neuquén, y aseguró que desde el día del ataque el enfermero no pudo volver a dormir bien.

“Trabajaba durante el día y, a la noche, se acostaba pero no podía conciliar el sueño. Sufrió mucho e iba a laburar casi sin dormir”, lamentó Miguel Porro y señaló que su hijo “aguantó un año así" y luego falleció de un paro cardíaco el pasado 4 de julio en la casa de su mamá. “Uno de sus hermanos pasó por la habitación y ya estaba muerto”, contó el hombre, conmocionado.

Daniel Porro era enfermero del Policlínico ADOS de la capital neuquina, en donde contrajo Covid-19 y por lo que fue violentamente golpeado por vecinos. A raíz de la golpiza, quedó inconsciente y sus imágenes se viralizaron en las redes sociales, en un momento en el que todavía se escuchaban los aplausos en los edificios en reconocimiento de los trabajadores de la salud.

Si bien Daniel volvió a trabajar a los pocos días, nunca se pudo recuperar del incidente. "Fueron días duros", aseguró su papá, que actualmente se encuentra difundiendo en las redes sociales canciones que el mismo Daniel grabó mientras se encontraba aislado por tener Covid-19 en la casa de su madre.

El caso de Daniel Porro

El enfermero neuquino había denunciado en junio de 2020 que tras haber contraído Covid-19 durante su labor en plena pandemia fue salvajemente atacado por sus vecinos, incluso luego de haberse aislado y recuperado de la enfermedad.

"Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio", relató Porro que le dijeron sus vecinos que además lo amenazaban con robarle el auto. Según contó, el hombre encaró la situación y todo derivó en insultos y una pelea. El enfermero fue atacado a trompadas y patadas, hasta quedar inconsciente.

"Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital", contó el enfermero el año pasado. Luego del hecho, el hombre denunció que no solo lo golpearon sino que también le robaron el auto y le quemaron su casa en el barrio de Nueva Esperanza en Neuquén.

A medida que avanzó la investigación del hecho, el fiscal a cargo dio indicios de otra versión de los hechos: detalló que el trabajador de la salud estaba reunido con amigos y alcoholizado cuando la policía llegó al lugar, y que no relacionó la golpiza a la enfermedad.