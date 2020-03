"Nos fusilan como ratas": el descargo de los presos amotinados de Coronda

La tensión no cede en el penal santafesino de Coronda, donde este lunes fue asesinado un barrabrava de Colón en medio de los reclamos de los presos por la falta de higiene contra el coronavirus. Es que los internos de cuatro pabellones volvieron a enfrentarse esta madrugada con los guardiacárceles, en una batalla descomunal.

En los videos, algunos de ellos difundidos por el sitio Emergencia Sanitaria Santa Fe, uno de los reclusos desafía a los penitenciarios: "Ya vamos a agarrar a esos gatos refugiados", promete, con el rostro cubierto con una bufanda y una faca en la mano.

Otro interno, que también ocultó su cara con un pasamontañas, grabó un video molesto por las versiones de la prensa: "Todo lo que dicen los medios es mentira", acusó y enseguida explicó los motivos de la revuelta: "No nos dan la higiene necesaria ni las autoridades respetan las medidas. Nosotros estamos de acuerdo en que no vengan las familias para su protección y la nuestra, sabiendo que ingresan 2500 efectivos por semana. El foco infeccioso lo provocan ellos; no nosotros".

Motín en las cárceles: presos reclaman insumos y comida

Además, denunció que el barra de Colón no murió en una disputa con otros internos sino que lo fusilaron los guardias: "No era para que nos fusilen como ratas como lo hicieron con Alen Montenegro y después intentaron tapar diciendo que fue una gresca entre internos del pabellón. Estaba al lado mío cuando sentí el impacto en la cabeza y ya tenia varios impactos de bala en el cuerpo".

"Para ellos (por los carceleros) somos lacras pero las lacras son ellos que reprimen, pegan y tiran con balas de verdad. Que la gente sepa la verdad", agregó.

La nueva revuelta se inició esta medianoche en los pabellones 1, 4, 5 y 11 de la Unidad N° 1 de Santa Fe. Según voceros penitenciarios consultados, cerca de las 4 de la madrugada el personal logró retomar el control del penal.

Un interno, identificado como Jonatan Benítez (32) fue trasladado al hospital José María Cullen con una herida en la zona intercostal.

Entre el lunes y martes pasad cinco presos murieron en motines ocurridos en dos cárceles santafesinas: uno en Coronda y cuatro en Las Flores, en revueltas que se iniciaron, de acuerdo a la versión de los internos, en reclamo de medidas de prevención contra el coronavirus.