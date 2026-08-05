Nuevas imágenes de cámaras de seguridad se incorporaron a la investigación que busca reconstruir qué ocurrió durante la madrugada del martes en el departamento de Facundo Moyano, de 41 años, en el barrio porteño de Belgrano, del que Candela Arizaga, de 23 años, salió corriendo semidesnuda y descalza antes de ser asistida por la Policía y el SAME.

A lo largo del recorrido, las cámaras registraron a la joven desplazándose por la avenida Del Libertador hasta llegar a Barrancas de Belgrano, el sector donde se encuentra la estación de tren y uno de los lugares más transitados del barrio. Allí pasó por la zona de José Hernández, La Pampa y Sucre hasta llegar al comienzo del parque.

Las nuevas imágenes muestran con mayor detalle los momentos en los que Arizaga se alejaba de la casa de Moyano, ubicada sobre la avenida Del Libertador al 5400. La joven salió cerca de las 5 de la madrugada y recorrió aproximadamente cuatro cuadras hasta llegar a la zona de Barrancas de Belgrano.

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De quién sería el departamento en el que vive Facundo Moyano

Las cámaras permitieron establecer además que la joven caminaba primero y Moyano se encontraba detrás de ella: se la ve corriendo, ida, y desplazándose en zigzag por la vereda. En los videos, primero aparece un pequeño perro caminando por la vereda y, detrás, Arizaga corriendo con los brazos parcialmente flexionados y las manos hacia adelante.

Luego, la joven continuó su recorrido a una velocidad más moderada, aunque se tambaleaba hacia los costados. Las imágenes corresponden a los momentos previos a su llegada al cruce de Virrey Vértiz y Sucre, donde ella y Moyano fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Según el informe policial, ambos presentaban signos de consumo de estupefacientes. Tras el procedimiento, Arizaga recibió asistencia del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y fue trasladada al Hospital Pirovano, donde permanece internada.

Aunque todavía no está claro lo ocurrido en el departamento del político, dos vecinos de la zona aseguraron haber escuchado una discusión y pedidos de auxilio durante la madrugada. “Se escuchó pasar a una mujer corriendo a la noche y gritando. Decía ‘ayuda, auxilio’. Se oían los gritos y nos despertó”, relataron Mariana y Marcelo en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, en su declaración ante personal de la Policía de la Ciudad, Arizaga negó haber sido golpeada o encerrada por Moyano y sostuvo que la situación que vivió estuvo relacionada con el consumo de estupefacientes.

Sus dichos no coinciden con lo mencionado en un primer informe policial, en el que se señalaba que, cuando ambos fueron interceptados en Sucre y Virrey Vértiz, la joven había asegurado haber sido “agredida por el señor Moyano”.

Los efectivos dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal (MPF). El ex diputado nacional fue imputado por violencia de género y privación de la libertad, y quedó detenido tras el episodio. Tras prestar declaración, Moyano quedó acompañado por su hermano Hugo Moyano, abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria.

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