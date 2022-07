Otro revés judicial para el exlíder de "El Otro Yo"

El cantante y exlíder de "El Otro Yo", Cristian Aldana (51), sufrió un nuevo revés judicial. Es que la fiscal de Casación María Luisa Piqué rechazó el pedido de nulidad del juicio en el que fue condenado a 22 años de prisión y además entendió que "no deben considerarse prescriptos" dos de los tres casos que fueron desestimados en el debate.

Aldana fue detenido en el año 2016 y actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Marcos Paz, donde formó una nueva banda que llamó "Que Dios te Bendiga" y hace poco editó su primer disco con canciones que hablan de su encierro.

En julio de 2019, Aldana fue declarado culpable por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores”, en cuatro de los siete casos por los que llegó a juicio, en un fallo dictado por los jueces Rodolfo Bustos Lambert, Ana Dieta de Herrero y Rodolfo Goerner, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 25.

Tres años después, la fiscal Piqué entendió que no deben considerarse prescriptos los casos de dos jóvenes que denunciaron a Aldana y reclamó, además, que se rechacen los pedidos que hizo su defensa sobre la prescripción de tres de los cuatro casos por los que fue condenado y sobre la nulidad del juicio. También postuló que debe ratificarse la sentencia en contra de Aldana.

Aldana, vestido de monja, participó en una marcha contra el abuso sexual en 2016, antes de ser detenido.

Para Piqué, por la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención “Belém do Pará”, no corresponde declarar la prescripción de los casos. “Desde 1990 que Argentina tiene la obligación de adecuarse a la Convención y asegurar el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales”, resaltó, según el sitio fiscales.gob.ar.

En esa línea, la fiscal remarcó que debía "declararse la inconstitucionalidad del artículo 63 del Código Penal de la forma en que estaba redactado" y recalcó que se hicieron dos modificaciones en la legislación argentina (2011 y 2015) que modificaron la forma en que se establecen los plazos de prescripción en casos de abusos sexuales.

La defensa del músico, por su parte, sostuvo que tres de los cuatro casos por los que fue condenado su cliente debían ser considerados prescriptos al entender que el plazo debía ser de 10 años y no de 12 debido a que el Tribunal consideró que el delito era “corrupción de menores” y no abuso sexual agravado como había planteado la fiscalía en su alegato.

El reclamo de Aldana: "Sin defensa no hay justicia"

Además, solicitaron la nulidad del debate y de todo lo actuado por haber restringido el derecho de Aldana a contar con su abogado de confianza. De hecho, en la audiencia ante Casación, el músico mostró un cartel que decía "sin defensa no hay justicia".

Culpable: 22 años de cárcel para el líder de El Otro Yo

“Hubo 28 fallos sobre la causa Aldana en la Cámara de Casación, casi todos fueron declarados inadmisibles: existió una estrategia de defensa, no estuvo indefenso en ningún momento”, explicó la fiscal Piqué sobre este punto.

Aldana, que siguió la audiencia por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, declaró que "no" confía en la defensa pública e insistió que se apartó a su abogado "de forma arbitraria", lo que le dio la sensación de que la condena en su contra "ya estaba definida".

“Quiero tener la oportunidad de limpiar mi nombre por mis hijos y mi familia. No soy violador ni corruptor ni violento, no soy culpable de lo que se me acusa”, declaró.

Cristian Aldana siguió la audiencia por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz.

El caso de Cristian Aldana

Aldana fue denunciado en 2016 y desde ese mismo año se encuentra detenido. Las víctimas, de entre 13 y 18 años, fueron abusadas por el cantante entre los años 1999 y 2010. Según se pudo acreditar en el juicio, el exlíder de "El Otro Yo" se aprovechó que las chicas lo admiraban y lo tenían como su ídolo musical.

El músico las contactó a través de un chat que había en la página de la banda. En el juicio, la fiscalía explicó que prefería a las “jóvenes vírgenes, que lo idolatraran y que se sometieran a todos sus deseos”. “Aldana buscaba con sus actos sexuales ejercer un dominio sobre sus víctimas y que consintieran todo”, explicaron.

