Palermo: condena a un hombre por exhibiciones obscenas

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias de la auxiliar fiscal Natalia Pla y en conjunto con el secretario de fiscalía Isaías Mellibovsky, logró una condena en un juicio abreviado para un imputado con antecedentes penales que hizo exhibiciones obscenas frente a una mujer y a sus dos hijos de 11 y 6 años en el barrio de Palermo.

Fue la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº9, María Laura Martínez Vega, quien primero concedió la prisión preventiva solicitada por la auxiliar fiscal en función de los riesgos procesales existentes y luego homologó el acuerdo de pena entre la Fiscalía y la defensa. Además, lo declaró reincidente.

El caso se inició cuando el imputado, que caminaba por la avenida Santa Fe al 3200, próximo al centro comercial Alto Palermo, sin mediar palabras, empujó a una mujer que estaba acompañada por su hija y su hijo. Luego, exhibió sus genitales de manera obscena en dirección a los niños y refirió dichos denigrantes en perjuicio de la nena de 11 años.

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La situación fue advertida por un policía de la Ciudad que actuó inmediatamente: detuvo al imputado y puso a resguardo a la familia. Al tomar intervención la UFLA Norte, la auxiliar fiscal Natalia Pla convalidó la detención y lo imputó por el delito de exhibiciones obscenas agravado por tratarse de una víctima menor de 18 años, según el art. 129 (párrafo segundo) del Código Penal.

El imputado tenía una condena por el mismo delito dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº16, otra por robo emitida por el Juzgado en lo Correccional Nº 2 del Departamento Judicial San Isidro, una tercera por lesiones graves impuesta por el Juzgado en lo Correccional Nº2 del Departamento Judicial Morón y una cuarta por tentativa de hurto dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Nº57.

Preventiva por mostrar un arma. La Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del MPF porteño obtuvo la prisión preventiva para un imputado con antecedentes penales que manipulaba un arma de fuego mientras caminaba por un barrio porteño.

El caso se inició en flagrancia, a partir de que una oficial del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad observó al acusado mientras esgrimía un arma en el Barrio 31 de Retiro a plena luz del día: eran las 8.30.

Al arribar al lugar, personal policial lo detuvo y, tras requisarlo, le encontró un revólver calibre .22 cargado con cuatro cartuchos.

El auxiliar fiscal Almeida convalidó su detención y lo imputó por portación ilegítima de arma de fuego.