‘Turismo delictivo’: bandas chilenas usan pasos argentinos como escala a Europa y EE.UU.

La frontera entre Chile y Argentina aparece nuevamente en el centro de una investigación sobre el denominado “turismo delictivo”, una modalidad que involucra a grupos de delincuentes chilenos que viajan al exterior para cometer robos, principalmente en viviendas de alto poder adquisitivo.

Esta vez, la información apunta a un corredor específico, el paso internacional Los Libertadores, y a una presunta red de contactos que facilitaría el ingreso a territorio argentino, la obtención de documentación y la posterior salida hacia Europa y Estados Unidos.

Los nuevos datos fueron aportados a PERFIL por Jesús Bonilla, exintegrante del Major Case Squad del Departamento de Policía del condado de Nassau, en Long Island, Estados Unidos, quien investigó durante años a organizaciones dedicadas a este tipo de delitos.

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El exdetective compartió datos recibidos de un informante confidencial que conoce los movimientos de estos grupos y describió cómo la Argentina sería utilizada tanto como destino alternativo como punto de partida para continuar hacia otros países.

“Por Los Libertadores, pero es fácil salir del aeropuerto hacia Argentina; no te piden nada”, señala uno de los testimonios transmitidos por Bonilla. La referencia al paso fronterizo, ubicado en la cordillera de los Andes y que conecta la región chilena de Valparaíso con Mendoza, introduce un dato concreto sobre las rutas que utilizarían estas organizaciones para desplazarse entre ambos países.

Sin embargo, se trata de información proporcionada por una fuente reservada y no de una constatación oficial sobre la existencia de controles insuficientes en ese paso.

Paso Los Libertadores y la ruta argentina. El Sistema Integrado Cristo Redentor, del que forma parte el paso Los Libertadores, es uno de los principales corredores terrestres entre Chile y Argentina. Del lado argentino, el tránsito se realiza por Mendoza, a través del paso fronterizo ubicado en la zona de alta montaña.

Según la información que Bonilla recibió de su informante, las organizaciones contarían con distintas alternativas para salir de Chile.

Una de ellas sería utilizar cruces fronterizos habilitados, como Los Libertadores. Otra, recurrir a pasos no habilitados para ingresar a Argentina cuando sus integrantes enfrentan dificultades para abandonar territorio chileno por las vías habituales.

“Argentina es un lugar para empezar. También es fácil entrar. Hay pasos ilegales por el sur de Argentina”, sostuvo la fuente confidencial, según el material compartido con PERFIL.

El testimonio describe a la Argentina como una escala dentro de una red de desplazamientos internacionales. Algunos integrantes de estos grupos permanecerían temporalmente en el país, mientras que otros continuarían hacia distintos destinos, dependiendo de sus recursos económicos, sus antecedentes y los contactos disponibles.

“Si no tienes dinero para viajar a Europa o Estados Unidos, vas a Argentina o Brasil porque allí no te piden demostrar que tienes dinero para entrar. Es súper fácil ingresar”, aseguró el informante. Y agregó: “Después de ahí, haces el salto”.

La fuente también sostuvo que algunos delincuentes se establecen durante períodos prolongados en la Argentina, donde pueden desarrollar vínculos personales y familiares.

“Hay muchos que se quedan ahí y forman una familia también. Además, es muy barato para vivir”, afirmó.

Estas declaraciones describen presuntas prácticas de grupos específicos. No permiten concluir que los controles migratorios argentinos carezcan de requisitos ni que los cruces fronterizos se realicen sin verificaciones.

Documentos falsos. Uno de los aspectos más delicados de la información recibida por Bonilla se relaciona con la presunta obtención fraudulenta de documentos nacionales de identidad y pasaportes argentinos.

De acuerdo con el relato de su informante, las organizaciones contarían con intermediarios capaces de conseguir la documentación necesaria para que ciudadanos chilenos viajen al exterior bajo otra identidad.

“En la Argentina se consigue de todo: pasaportes, licencias de conducir”, sostuvo la fuente.

El informante, además, aseguró que existiría un contacto dentro del Registro Civil argentino que facilitaría la obtención de documentos mediante la compra de datos personales de ciudadanos argentinos. Según esa versión, los interesados podrían acceder a documentación con identidades ajenas y utilizarla para continuar sus desplazamientos internacionales.

PERFIL no pudo corroborar de manera independiente la existencia de ese presunto contacto ni identificar a funcionarios involucrados.