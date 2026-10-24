Se derrumbó el entrepiso de un bar en Paraná durante un cumpleaños: hay 15 heridos

Un festejo de cumpleaños terminó en una situación de emergencia en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, cuando el entrepiso de madera de un bar se desplomó repentinamente mientras un grupo de personas celebraba en el lugar. El derrumbe dejó un saldo de 15 heridos, siete de los cuales fueron trasladados al Hospital San Martín para recibir atención médica.

El episodio ocurrió este viernes, alrededor de las 23.30, en el bar Las Piedras, ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación, en pleno centro de la capital provincial. El accidente se produjo en medio de una intensa tormenta que afectaba a la zona.

Según las primeras informaciones difundidas por medios locales, los presentes se encontraban reunidos en el sector elevado del establecimiento cuando comenzaron a cantar el tradicional feliz cumpleaños. En ese momento, la estructura cedió de manera inesperada y quienes estaban sobre ella cayeron al nivel inferior.

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La caída se produjo desde una altura estimada de entre dos metros y medio y tres metros. El desplome tomó por sorpresa a los asistentes y generó escenas de confusión, gritos y desesperación entre quienes participaban de la celebración. Tras el accidente, el establecimiento fue desalojado y se desplegó un operativo para asistir a las personas afectadas y verificar las condiciones del lugar.

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Siete personas fueron trasladadas al Hospital San Martín

Como consecuencia del derrumbe, 15 personas recibieron asistencia médica. De ese total, siete fueron derivadas al Hospital San Martín de Paraná para someterse a una evaluación de mayor complejidad, según informaron medios locales.

De acuerdo con los primeros reportes, varios de los afectados sufrieron lesiones producto del impacto contra el suelo y la caída de la estructura. Sin embargo, hasta las primeras horas de este sábado no se habían difundido detalles oficiales sobre la gravedad de las heridas ni sobre la evolución de los pacientes trasladados.

El operativo sanitario se organizó mientras los equipos de emergencia trabajaban en el establecimiento para atender a los lesionados y garantizar que el resto de los presentes pudiera abandonar el lugar de manera segura.

Tras el derrumbe, trabajaron en el lugar bomberos de rescate, Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios, junto con personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná. La Policía delimitó la zona para facilitar el trabajo de los rescatistas y permitir las tareas de inspección. En paralelo, personal especializado comenzó a examinar la estructura que se había desplomado para reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Investigan por qué cedió el entrepiso

Las causas del derrumbe todavía no fueron determinadas. Las pericias deberán establecer qué provocó la falla de la estructura de madera y en qué condiciones se encontraba antes del accidente.

También será necesario reconstruir las circunstancias previas al colapso para determinar qué ocurrió en los instantes anteriores a la caída y establecer si existieron factores que contribuyeron al desplome.

CS / EM