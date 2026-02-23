Peligro sobre ruedas: las muertes de motociclistas ya representan casi la mitad de los fallecidos en rutas de Argentina

En Argentina, la calle dicta una sentencia: el 46% de las víctimas fatales en siniestros viales son motociclistas. De las más de 5.000 muertes registradas el año pasado, casi 2.000 corresponden a usuarios de motos. La radiografía del peligro es, además, joven y masculina: el 43% de los fallecidos tiene entre 15 y 30 años, y el 89% son varones.

Sin embargo, el mapa de la tragedia hoy es más difuso. Tras la disolución de áreas estratégicas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mediante el Decreto 461/2025, no existe información oficial consolidada para el presente año.

Ante este vacío, son las asociaciones civiles y los observatorios provinciales quienes sostienen las estadísticas que sitúan al país en un puesto 105 del ranking mundial de World Life Expectancy, que analiza la mortalidad vial en 180 naciones.

El "Efecto Delivery" y el boom de las dos ruedas

El incremento de motos en las calles no es casual. Responde a una combinación de bajos costos de mantenimiento, facilidad de financiación —con modelos desde 1,8 millones de pesos en 48 cuotas— y el auge explosivo de las aplicaciones de movilidad y reparto. Solo en 2025, el patentamiento de unidades 0km creció un 34% (650.325 unidades).

El mercado de usados no se queda atrás, con un alza del 14% en transferencias durante el primer semestre. La mayoría de las unidades económicas vendidas carecen de sistemas de "seguridad activa avanzada". Además, la transición ecológica es casi inexistente: apenas el 1% de las ventas corresponde a modelos eléctricos.

El mapa de la conciencia: del éxito de Junín al caos del Norte

El uso del casco, la barrera principal entre la vida y la muerte, presenta una Argentina fragmentada.

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la rigurosidad de los controles elevó su uso al 90%, en el resto del país el promedio cae drásticamente al 60%. La brecha es territorial. En AMBA el cumplimiento ronda el 80%, pero al analizar municipios específicos, la cifra se desploma al 59%. En tanto en el norte argentino los índices se presentan más críticos y, con una dependencia extrema de la moto como principal medio de transporte.

Pero también en la provincia de Buenos Aires hay intervenciones estatales que podrían denominarse exitosas. La ciudad de Junín demostró que el cambio es posible. Mediante una campaña que modificó drásticamente la concientización a través de la retención de vehículos, lograron incrementar el uso del casco del 44% al 66%.

Desregulación y "escapes libres": el desafío de la ley

A la crisis de seguridad se le suma la contaminación sonora y el desorden urbano. Aunque la Ley 24.449 exige mantener la homologación de fábrica de los escapes, el "furor desregulador" del gobierno libertario ha generado confusión.

Tras el mega DNU 70 del 2023, que eliminó la obligatoriedad de ciertos documentos para transferencias, se instaló la falsa creencia de que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ya no era necesaria. Esto derivó en un relajamiento generalizado y en el aumento de las "picadas" ilegales y escapes libres en distritos como Neuquén y Salta.

Aunque municipios como Escobar, Trenque Lauquen y Mar del Plata han emitido ordenanzas para prohibir los ruidos molestos, la falta de reglamentación y las multas bajas (aproximadamente 85.000 pesos) limitan su impacto.

El espejo de Vietnam: ¿Es posible revertir la tendencia?

El mundo mira con atención el caso de Vietnam. Con un parque de 58 millones de motos, el país asiático logró reducir su mortalidad vial en más de un 40% entre 2010 y 2021. ¿La fórmula? Una ley de hierro y el fin de la impunidad.

Controles de tránsito en Resistencia: secuestraron 72 motos en un operativo por falta de casco

En un solo un mes, las autoridades vietnamitas aplicaron más de 300.000 multas, incautaron 90.000 motos y suspendieron 27.000 licencias. El plan incluyó carriles exclusivos y el cumplimiento estricto de los lineamientos de la OMS, logrando que el uso del casco en ciudades supere el 90%. El desafío para Argentina es claro: pasar de la norma escrita a la aplicación antes de que las estadísticas sigan cobrándose la vida de una generación que se mueve sobre ruedas.