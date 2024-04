"Entró caminando al hospital y no salió vivo". De esa manera, el reconocido director, Mariano Cohn, resume la muerte de su hermano, Alejandro, tras ser atendido en el Hospital de San Isidro y presuntamente ser víctima de "prácticas médicas salvajes". Para el productor de cine, hubo encubrimiento político en el fallecimiento de su familiar, sosteniendo la existencia de "un pacto de silencio entre los médicos y exfuncionarios" y apuntando de manera directa contra Gustavo Posse, intendente en ese entonces.

Fue a fines de julio de 2015 cuando la víctima, de 35 años, ingresó al Hospital Municipal Central de San Isidro Dr. Melchor Ángel Posse por una baja de azúcar, problema que solía tener porque era diabético. Sin embargo, 48 horas después salió con muerte cerebral y múltiples lesiones.

Tras ser trasladado al Hospital Italiano por el escenario de incertidumbre en el sanatorio inicial, los médicos confirmaron su fallecimiento. Lo que más llamó la atención es que nadie supo responder qué pasó, ya que el paciente presentaba golpes y numerosas fracturas, una traqueotomía y estaba bajo un coma inducido.

Con el informe obtenido, el jefe de terapia intensiva del Hospital Italiano realizó una denuncia por muerte dudosa y comenzó una investigación. Por ese motivo, a casi una década del hecho, esta semana inició el juicio oral en el que nueve médicos se sentaron en el banquillo acusados del delito de homicidio culposo y violación de elementos probatorios.

Según relató Mariano en diálogo con Infobae, su hermano se encontraba manejando su moto cuando de repente comenzó a sentirse mal, por lo que decidió frenar y apoyarse en un árbol en la vereda. En tanto, dos personas que pasaban lo ayudaron y pidieron una ambulancia "porque les dijo que no se sentía bien", ante lo que fue trasladado al Hospital de San Isidro.

"Pocas horas después, extrañamente, a Alejandro le declararon muerte cerebral. Es extraño, mínimamente extraño. Tenía diabetes, pero no lo hidrataron. Entró caminando, entró hablando al hospital, contestó todas las preguntas que le hicieron los médicos, las famosas 15 preguntas. Y no salió vivo de ahí", continuó el productor.

Incluso contó que le pidió a una de las chicas que lo asistió y acompañó hasta el establecimiento que llame a sus padres para que les diga que "no se preocupen, que está todo bien". Media hora después, sus papás llegaron al hospital y hablaron con su hijo, a la vez que les informaron a los médicos "que por favor lo asistan, que es diabético, que no lo están atendiendo". "Para que mi padre no insista en que lo atiendan, lo separan a mi hermano de mi papá, lo llevan a un box y ahí lo dejan. Olvidado. Cortan la comunicación con mi padre", añadió Cohn.

"En cuatro horas, mi hermano entra caminando a la guardia de un hospital, consciente, y aparece en una camilla postrado con una traqueotomía en estado inconsciente. Los médicos dicen que están luchando por su vida, con un diagnóstico muy difuso", sintetizó.

En los dos días que estuvo en el establecimiento, unos amigos médicos lo visitaron y alertaron a Mariano de la historia clínica de su hermano, la cual estaba "llena de incongruencias" y le faltaba información. "No se entiende cómo tu hermano si entró sano, está así en este estado. Si querés que tu hermano sobreviva y se mejore, tenés que llevarlo a otro hospital, pedir un traslado", le indicaron al productor.

De esa manera, la familia solicitó el traslado al Hospital Italiano, aunque denunciaron que hubo "mucha resistencia" en el de San Isidro. "Traban, interfieren, no quieren que se haga ese traslado. Dos días en el hospital de San Isidro y el diagnóstico decía: puede ser meningitis, fiebre, vean antecedentes familiares. Nos ocultaban lo que tenía", expuso Cohn.

Cuando finalmente fue trasladado, lo escanearon y el jefe de la guardia alertó al director sobre los resultados. "Me dice: ‘tu hermano está muy grave, tiene líquido en el cerebro, lo que equivale a que tiene una muerte cerebral. ¿Vos sabías eso?’ A lo que le contesto que no sabíamos y que lo trasladamos para que él se mejore", relató Mariano.

Según los resultados, Alejandro presentaba "una serie de lesiones gravísimas, muy salvajes lesiones médicas". En ese sentido, tenía "la médula ósea rota, quebrada, dos quebraduras de columna, quebradura de clavícula, un golpe en la cabeza con fractura de cráneo, una traqueotomía mal hecha y dos catéter mal colocados".

Ante ese diagnóstico, desde el Hospital Italiano se vieron "obligados a hacer una denuncia penal a los médicos del Hospital de San Isidro", actitud que Cohn destacó y tildó de "valiente" por "animarse" a ir a la Justicia. Al respecto, el director agregó que "después de nueve años de investigación, la junta médica forense que se expide dice que nunca vieron esas prácticas médicas salvajes en un paciente".

"Quisieron dibujar una muerte": la denuncia del encubrimiento médico y político

En otro tramo de la entrevista, Cohn denunció que la Municipalidad de San Isidro, encabezada por Gustavo Posse en ese entonces, encubrió el hecho: "Desde la Municipalidad de San Isidro que encabezaba Gustavo Posse que era el intendente, no solamente que no colaboraron, no hicieron ningún sumario, ni se expidieron, ni hicieron ningún comunicado".

Al respecto, sostuvo que "lo que quisieron hacer fue dibujar una muerte que coincidiera con lo que sucedió en el Hospital de San Isidro". "Una vez que el desastre está hecho, que pase como un accidente de tránsito, cosa que está descartado", detalló. En esa línea, precisó que "desde el municipio hay comunicados oficiales que decían que mi hermano había muerto 15 días más tarde en otro hospital. Después dijeron que fue un accidente de tránsito".

"Mi hermano entró caminando y de parte del municipio de San Isidro no hubo ninguna colaboración", subrayó. En ese sentido, indicó que cuando él realizó la denuncia pública, "lo que hacen es robar los libros del showroom, también se roban hojas de los libros de guardia de enfermería, las tomografías, las radiografías, las imágenes de las cámaras". "O sea, hubo cero colaboración y hubo encubrimiento y entorpecimiento", sentenció.

Y agregó: "Tiene fracturas y desplazamientos en el cuerpo. Golpes muy fuertes que no suceden por un error médico, hay algo deliberado. ¿Qué le han hecho a mi hermano? ¿Por qué le hicieron eso que le hicieron? ¿Cómo sufrió? Hay un pacto de silencio entre los médicos y los exfuncionarios. Yo tengo derecho a saber qué le pasó a mi hermano".

Además, contó que cuando denunció e hizo público el caso, comenzó a recibir "un montón de llamados de gente que estaba en la misma situación, de víctimas". "El intendente [Posse] llevaba 44 años en el poder, creyendo que eso le daba impunidad para pasar por arriba de una vida de un joven que tenía todo por delante y para no hacer absolutamente nada. No hicieron ni un sumario, ni un comunicado", manifestó.

Otra situación similar ocurrió cuando una persona lo llamó y le dijo: "Estoy acá con mi papá que no lo quieren atender, no le quieren hacer el traslado, no lo quieren pasar a terapia intensiva". "Le dije: 'decile que si no atienden a tu padre va Mariano con las cámaras de televisión'. Mirá qué ingenuidad. Y ahí destrabaron las cosas", expresó Cohn.

Respecto al proceso judicial, el productor aclaró que piensa "llevar cara de perro hasta el final". "Puedo ir a todas las audiencias. Voy a estudiar todo lo que tenga que estudiar y voy a hacer todo lo posible para que esto se aclare", sentenció. Además, explicó que está haciendo una demanda penal y no civil porque "no hay ningún tipo de motor económico" y desiste "de cualquier cosa que tenga que ver con lo económico" porque no quiere "dinero de un Estado pobre".

"Lo que quiero es que estos responsables médicos vayan presos, que esto no se vuelva a repetir, porque estos médicos siguen trabajando. Y quiero que los funcionarios de quienes dependía el hospital también tengan que venir a declarar y también vayan presos", detalló.

Asimismo, denunció que no se puede naturalizar que estos casos "queden en la nada, cajoneados, que nunca se resuelvan": "Y ahí es donde creo que lo de mi hermano si puede servir para algo es para no naturalizar estas cosas muy salvajes". "Son unas cuantas semanas y seguramente vengan unos cuantos años por delante. Estoy preparado para ir hasta el final", concluyó.

