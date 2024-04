“Jamás puedo emparentar la diabetes con la muerte”: la palabra del padre de Alejandro Cohn

Mario Cohn, papá de Alejandro, el joven que sufrió una muerte dudosa en 2015 en el Hospital de San Isidro, declaró durante la segunda jornada del juicio por homicidio culposo contra nueve médicos en el Hospital de San Isidro. “Jamás puedo emparentar la diabetes con la muerte”, manifestó con dolor al recordar que su hijo entró al hospital "por una descompensación diabética y de ahí se llegó a la muerte”.

Mario Cohn contó que lo llamaron a su casa porque su hijo había ingresado al Hospital de San Isidro por una hipoglucemia y que con su esposa fueron a la guardia y lo encontraron peor de lo que esperaban. “No lo vi bien, estaba pálido”, recordó y declaró que entonces insistió varias veces para que atendieran a su hijo.

“Nos quedamos en la puerta esperando. No nos dieron un parte, pero a la media hora una médica dijo que entro con convulsiones y que le tuvieron que poner un respirador artificial, 'le tuvimos que hacer una traqueotomía', y el mundo se me vino abajo”, repasó. Cuando consultaba qué pasaba con su hijo, nadie le decía nada.

Finalmente, le dijeron que Alejandro tenía una hemorragia sanguínea al lado del pulmón y tres horas más tarde pudieron verlo a Alejandro Cohn “inconsciente”. Tras este episodio decidieron trasladarlo al Hospital Italiano, y allí les informaron que Cohn tenía muerte cerebral. “Cómo nadie vio nada de todo esto”, insistió el padre de la presunta víctima ante el juez en lo correccional que lleva adelante el debate.

"El médico nos hace pasar y nos recibe con una cara de tristeza que yo ya sabía... El doctor de terapia hace un silencio y con mucho respeto y principalmente con mucha humanidad nos fue llevando despacio. '¿Ustedes sabían que Alejandro tiene fracturas?', nos preguntó. Nosotros no sabíamos nada, nunca nos habían dicho eso. Nos dijo también 'Tiene fracturada la vértebra cervical, lumbar y la clavícula'. Nos preguntó: '¿A ustedes no les dijeron nada?'. No, nada. Nunca nos dijeron nada”, detalló.

“Ahí nos dice 'Les tengo que decir algo más. ¿Ustedes saben que Alejandro tiene líquido en el cerebro?' Tampoco sabíamos. Fue en ese momento que nos dijo: 'Alejandro tiene muerte cerebral'. Hay un hecho tras otro, un hecho tras otro de mala práctica médica”, continuó.

Por su parte, Beatriz, la madre de la víctima, recordó aquella noche también cuando la llamó un transeúnte para informarle que estaban trasladando a su hijo al Hospital de San Isidro, además contó cuando tuvieron que tomar la decisión de “desconectarlo” y también “donar los órganos”. Por último, recordó que los médicos del Hospital Italiano le dijeron que “habían hecho la denuncia” porque su hijo “no fue bien tratado”.

La declaración del cineasta Mariano Cohn

“Si les queda algún rastro de humanidad, que hablen”, pidió Mariano Cohn a los médicos del hospital municipal Melchor Posse de San Isidro por la muerte de su hermano Alejandro, de 35 años.

“Alejandro era una persona muy activa, muy talentosa, se trataba, se cuidaba, se cuidaba con las comidas. Era una persona muy cercana y con la que yo estaba en contacto permanente, que cumplía con todo lo que yo le pedía el tiempo que trabajaba conmigo”, expresó el director de “El encargado”.

En tanto, se anunció que habrá una inspección ocular en el Hospital de San Isidro. “Estamos abiertos a colaborar en todo lo que haga falta para tratar de esclarecer el hecho. Es una historia que nos conmueve, que nos duele y que queremos hacer todo de nuestra parte para que se esclarezca. Hoy San Isidro quiere colaborar en todo lo que sea posible para que la justicia pueda investigar y determinar qué fue lo que pasó”, dijo el intendente local, Ramón Lanús.

