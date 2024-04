Ramón Lanús, tras recibir amenazas: “Queremos poner orden en San Isidro y que se cumpla la ley”

“Es triste y confirma que lo que estamos haciendo es lo correcto. No es agradable recibir una amenaza, pero trato de no darle demasiada envergadura, sobre todo por el impacto en mis hijos. Mi mujer me banca, me conoce, y sabe que estas cosas pueden pasar”, afirmó en declaraciones radiales.

Y explicó que el Juez de faltas que ordenó el allanamiento también recibió amenazas y ya realizó la denuncia correspondiente. “Seguramente me citen a declarar en el marco de esa denuncia que ya está presentada, y eventualmente ahí haré la presentación y las constancias de mi caso”, agregó.

La empresa Superfly Cannabis Medicinal funcionaba en una zona residencial de Martínez sin habilitación municipal. Luego de dos meses de investigación, el pasado fin de semana personal de distintas áreas del Municipio decomisó las plantas.

Acerca del operativo el intendente detalló: “Esta asociación civil operaba en en una zona absolutamente residencial. Simplemente lo que nosotros hicimos fue intimarlos a que desalojaran el lugar. No cumplieron y el Juez de faltas ordenó que se decomise la mercadería”.

“Ellos manifestaban que tenían todos los permisos, pero nos enteramos que no tenían todavía la autorización del Ministerio de Salud de la Nación para poder comenzar a cultivar el cannabis”, aclaró el intendente.

Y agregó: “Mi compromiso es con cada uno de los vecinos que nos convocaron para poner orden en San Isidro y para que se cumpla la ley”.