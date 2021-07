Prisión perpetua para la policía que mató a dos jubilados por un viaje a Disney

La ex policía de la Ciudad de Buenos Aires, Sonia Soloaga, fue condenada esta mañana a prisión perpetua por el asesinato de un matrimonio de jubilados en el año 2019. La mujer había ejecutado el crimen para pagar un viaje a Disney con motivo del cumpleaños de 15 de su hija.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 consideró que Soloaga debía ser condenada a la pena máxima luego de haber sido la autora material del asesinato de Alberto Antonio Chirico y su esposa María Delia Speranza en junio de 2019.

En el veredicto, que se llevó adelante por Zoom, los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Rofrano consideraron la ex policía fue la autora de un "robo agravado por haber sido cometido por un arma de fuego en concurso real con doble homicidio doblemente calificado por haber sido cometido para consumar el otro delito y lograr la impunidad (criminis causa) y por haber abusado de su condición de policía, que se agrava a su vez por haber sido perpetrado con un arma de fuego, en concurso real con falsa denuncia".

El hecho ocurrido hace dos años sucedió en el barrio de Parque Avellaneda, donde Soloaga mató a la pareja para robarles entre 70 y 80 mil dólares para pagar el viaje a Disney por el cumpleaños de 15 de su hija.

Con la condena del TOF 7, la asesina de los jubilados pasará al menos 35 años en la cárcel. Además, el tribunal decidió absolver a quien fuera la pareja de Soloaga, el policía Diego Alberto Pachilla, quien estaba en la mira por encubrimiento. Ambos efectivos fueron separados de la fuerza cuando se supo que estaban involucrados en el hecho.

"Jamás pensé vivir algo así, es algo que nunca me imaginé, vivir todo lo que estoy viviendo, hace dos años que estoy acá y que perdí muchas cosas, perdí el derecho de cuidar a mi hija, dejé a mi hija sola", sostuvo Soloaga en su alegato antes de que se dicte la condena.

En esa línea, sostuvo que nunca se haría cargo de lo sucedido. "Por un error mío, la verdad que sí fue un error y me voy a hacer cargo de equivocarme con la denuncia, pero lamentablemente de lo que les pasó a esas personas no pienso hacerme cargo nunca porque no tengo nada que ver", dijo la ex policía.

Los indicios

Dentro de los indicios que la fiscalía tomó para condenar a Soloaga hubo diez puntos claves. El primero de ellos, la falsa denuncia de Soloaga, quien había especificado que el mismo día del crimen fue asaltada por una suma de 300.000 pesos. Una vez detenida, reconoció que había mentido y que tanto el arma como el dinero se los había olvidado en una estación de servicio.

En segundo lugar, la ex oficial era la encargada de vigilar la zona donde se cometió el crimen.

En tercer término, se constató que la mujer tenía una relación estrecha con sus víctimas, a tal punto que ingresaba a la casa a tomar café.

Como cuarto indicio, fueron encontrados en el domicilio de los jubilados dos vainas de 9 milímetros que coincidían con el arma de Soloaga.

En quinto lugar, se allanó la casa de la condenada y se encontró un cargador que tenía dos balas menos de las que podía cargar.

Luego, se encontró en la campera del uniforme de la ex policía un monto de 70.850 pesos.

Como séptimo indicio, la policía encontró restos de pólvora en la campera que Soloaga utilizaba para trabajar.

También sostuvieron que la mujer policía que acompañó a la ahora condenada al hospital declaró que la asesina llevaba un elemento de peso en su cartera, mientras explicaba que había sido robada. Si bien no se encontró nada en el bolso, los uniformados sospechaban que el arma fue sacada de allí por la pareja de Soloaga, Diego Pachilla.

También se confirmó que la mujer dejó su teléfono en un pet shop luego del crimen, argumentando que quería cargarlo. El fiscal determinó que con esa acción, la victimaria buscó no ser geolocalizada.

Finalmente, se constató una deuda de la mujer por 6.021 dólares de un viaje a Disney impago, razón por la cual la mujer llevó adelante el crimen.

