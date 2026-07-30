Este miércoles, Pepa Almendra Vergara di Benedetto, una adolescente cordobesa de 18 años, fue encontrada muerta en Playa Mansa, Punta del Este. La joven vivía hace un tiempo en Uruguay y su familia había denunciado su desaparición el lunes pasado ante la Policía local.

En un primer momento se manejó la hipótesis de una desaparición voluntaria, aunque las circunstancias de su muerte aún están siendo foco de investigación. Según se conoció, el último día en el que se la vio con vida la joven había salido de su departamento rumbo a una biblioteca en el centro de Maldonado.

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Las autoridades iniciaron una investigación a partir del análisis de cámaras de videovigilancia, privadas y públicas, a partir de las cuales se determinó cuál fue su recorrido. Un chofer de micro informó a la Policía que la había trasladado y las imágenes la ubicaron cerca del hotel Enjoy Punta del Este, según el medio cordobés El Doce TV.

El registro audiovisual se interrumpió a la altura de la parada 5 de Playa Mansa, donde la joven fue encontrada muerta por uniformados de Prefectura. El cuerpo apareció entre unos arbustos y, según las primeras pericias, el deceso se produjo poco antes de que la encontraran.

Vergara di Benedetto había vivido en la localidad de San Javier, Córdoba, junto a su madre y su abuela, antes de mudarse a Uruguay, donde ya llevaba varios años radicada. La causa por su muerte quedó bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis, aunque algunos medios locales indicaron que podría tratarse de un suicidio.

"Era de esas personas que uno nunca piensa que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería, pero no sabemos qué pasó", expresó la mujer a la prensa tras describirla como una persona reservada frente a sus conflictos personales.

En diálogo con Montevideo Portal, la mujer puso en duda la interpretación que hicieron los efectivos sobre el último video de su sobrina con vida y señaló: "La Policía nos decía que en las imágenes parecía que estaba delirando, pero a nosotros eso no nos cierra".

"Era una gurisa buena y simple", manifestó su tía, quien la definió además como una persona con "un espíritu único". En paralelo, la familia aguarda los resultados de los estudios forenses para poder conocer qué fue lo que pasó con la joven en Punta del Este.

AS.