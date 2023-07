La historia de Ernesto García Maañon, el juez que mató a dos ladrones que intentaron asaltarlo

El fin de semana que pasó no fue uno más para Ernesto García Maañon. Después de una álgida semana de trabajo en el Poder Judicial, donde se desempeña hace más de dos décadas, aprovechó como siempre para descansar y encarar rutinas por fuera del análisis de casos judiciales y el clima típico del tribunal. Por eso, entre otras cosas, fue a un torneo de tiro con uno de sus custodios y, al volver, terminó implicado en la muerte de dos personas que los quisieron asaltar.

Maañon tiene 74 años y es referido como un hombre de carrera dentro del Poder Judicial. Actualmente, es integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, cargo que lo llevó en el último tiempo a, por ejemplo, realizar la elevación a juicio de los ocho acusados por el homicidio de Diego Armando Maradona, caso en el que intervino por cuestiones jurisdiccionales.

Pero antes de ocupar ese cargo, en sus 25 años como juez hizo experiencia en otros puestos de importancia. Encabezó un juzgado de primera instancia y luego fue juez correccional hasta 1998, cuando se reformó el sistema acusatorio y llegó a ser camarista, cargo que ocupa en la actualidad. También es profesor de posgrado y doctorado en Derecho Procesal Penal en El Salvador.

En 2011, durante una entrevista publicada por la revista jurídica del Centro, el magistrado fue consultado acerca de la frustración social ante la inseguridad. Ante eso, respondió: "A la gente no le importa que los delitos se esclarezcan, no le importa que después estén presas las personas que mataron a su hijo, no. Lo que les importa es la prevención del delito, y la prevención depende de muchos factores, entre ellos, la resocialización porque vemos que los delitos más graves son todos causados por reincidentes y todo eso es letra muerta".

García Maañon, que es uno de los jueces más antiguos de San Isidro, está convencido de que "los jueces muchas veces aspiran más a ser políticos que a ser jueces". Por eso, entre otras cuestiones, ha optado por mantener un perfil bajo, alterado solamente por el episodio de inseguridad que protagonizó en Quilmes durante el fin de semana después de volver de un polígono de tiro, cuando fue atacado por un grupo de 6 o 7 ladrones, en un intento de robo "piraña".

Calle Cevallos, donde ocurrió el tiroteo.

El magistrado, acompañado por su custodia, no dudó en sacar su arma para "defenderse" del robo. Lo mismo hizo su acompañante. El resultado fue fatal: dos adolescentes murieron y uno terminó gravemente herido.

Cómo fue el hecho

Según trascendió, ocurrió el pasado sábado alrededor de las 18:30 horas en la calle Cevallos, entre Castelli y Paso, en la localidad del sur del conurbano bonaerense. Fueron al menos cinco los delincuentes armados que interceptaron el vehículo en el que viajaba el magistrado junto a su empleado de seguridad. García se retiraba del Tiro Federal de Quilmes rumbo a la autopista Buenos Aires-La Plata cuando fue increpado por un grupo de delincuentes armados.

Uno de los asaltantes, identificado como Nicolás Martínez, de 18 años, murió en el lugar del enfrentamiento, mientras que otro de la misma edad, Emmanuel Jorge Cartagena, fue trasladado al Hospital Iriarte y fue internado, confirmándose su muerte durante la mañana de este domingo.

Un tercer adolescente, de 16 años, resultó herido y se encuentra internado en grave estado en el mismo centro médico donde murió Cartagena. Por su parte, los investigadores esperan las autopsias de los dos fallecidos durante el tiroteo para determinar cuántos disparos recibieron y en qué partes del cuerpo.

La investigación judicial quedó en manos del fiscal Martín Conde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Quilmes, al tiempo que intervino la fiscal María Julia Botasso, del fuero juvenil N°2 del mismo Departamento Judicial, por la participación de un menor de edad en el caso.

