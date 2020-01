Renunció la funcionaria que es madre de uno de los rugbiers detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa

Luego de que la situación de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers detenidos por el homicidio agravado de Fernando Báez Sosa, se haya complicando tras la rueda de reconocimiento, su madre Rosalía Zárate renunció a su cargo como secretaria de Obras Públicas del Municipio de Zárate.

La madre del acusado de ser "coautor" del crimen en Villa Gesell, presentó su dimisión ayer viernes 24 de enero y la misma fue aceptada por el Ejecutivo comunal encabezado por el intendente Osvaldo Caffaro.

De acuerdo con el portal local Enlace Crítico, al fundamentar su renuncia, la arquitecta alegó que no se encontraba en condiciones físicas ni mentales para continuar con su gestión.

Thomsen es imputado como "coautor" del crimen ocurrido el fin de semana pasado frente a la disco Le Brique, en Villa Gesell, y junto a otros nueve rugbiers detenidos, el martes próximo será llevado a la Alcaldía de la Unidad Penal de Dolores, después que finalicen las ruedas de reconocimiento a las que son sometidos.

En las primeras ruedas de reconocimiento, los testigos ya reconocieron a tres rugbiers en la golpiza que mató a Fernando Báez Sosa. Además de Thomsen, también señalaron a Ciro Pertossi y Enzo Comelli como autores del hecho.

Hasta el momento, los padres del joven de 20 años no hicieron declaraciones públicas, pero sí habló su tía, Hebe. "Tienen que aflojar porque la familia está sufriendo", dijo la mujer durante una entrevista el pasado miércoles en Canal Trece, en relación a la prensa. "Él tomaba. Hacen la previa, como la mayoría. Eso es lo que mata. A mí me dolió muchísimo. Eso no se hace", definió, y agregó: "Yo sé que él es culpable. Bueno, habrá que ver qué pasa, pero a nosotros nos mató para toda la vida”.

Mientras se encuentra detenido, el joven también hizo un posteo en redes sociales a modo de defensa: "Solo los que estuvimos ahí sabemos realmente lo que sucedió. Ya va a salir todo a la luz", publicó. El miércoles se supo, además, que la Comisión Directiva del Club Atlético San Isidro suspendió a Thomsen por estar "involucrado en los hechos acaecidos en la ciudad de Villa Gesell y que son de dominio público, en conformidad con lo normado por el artículo 27 de nuestro estatuto social", según señala el comunicado del club.

