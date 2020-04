Salió ayer, robó hoy: detenido por robar heladería 24 horas después de ser excarcelado

Un delincuente que ayer martes había sido excarcelado del Penal de Marcos Paz fue detenido 24 horas después por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras robar una heladería en el barrio porteño de Almagro. "Llevame, igual mañana me voy de nuevo", dijo cuando lo arrestaron con 620 pesos que había robado.

El hecho se produjo este miércoles 29 de abril alrededor de las 16:20 cuando personal de la División Sustracción de Automotores realizaba recorridas prevencionales en móvil no identificable y al llegar a la Avenida Rivadavia y la esquina con la calle Yatay observaron el desplazamiento de un sujeto que corría esquivando y empujando a los peatones con el fin de abrirse camino entre los transeúntes, consignaron fuentes policiales a la agencia NA.



Esta actitud obviamente llamó la atención del personal policial, motivo por el que intentan interceptarlo dándole la voz de "alto policía", haciendo el sujeto caso omiso a las indicaciones del personal policial y dándose a la fuga.

Alberto Fernández: "Quieren hacer creer que va a haber una salida masiva" de presos

Fue allí que se inició una persecución, logrando interceptarlo en la intersección de las calles Lezica y Yatay, donde lo redujeron e identificaron como F.B, argentino, 34 años determinado que momentos antes había asaltado una Heladería de la cadena Freddo, ubicada en Avenida Rivadavia 4533, donde escapó con dinero en efectivo.

Al detenerlo se le incautaron 620 pesos en efectivo y mientras ello ocurría el delincuente increpó a los policías y gritaba: "...Que me importa que me lleven preso, ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus, llevame igual mañana me voy de nuevo".

Justamente, el asaltante tenía el documento que avalaba su excarcelación del penal de Marcos Paz con fecha del 28 de abril y ordenado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Un intendente denunció que liberaron a presos acusados de abuso y narcotráfico

Al momento de identificarlo, constataron que las características físicas coincidían con las aportadas por una mujer que atiende una heladería sobre la avenida Rivadavia, que denunció que un delincuente le había robado la recaudación del día y se había dado a la fuga. En ese sentido, tenía antecedentes penales por varios hechos de robo y tentativa de robo, según revelaron voceros policiales a Noticias Argentinas.

Según confirmó el periodista especializado en asuntos policiales Mauro Szeta, la liberación del delincuente "no tiene que ver con el Covid 19". Se decretó su libertad por su estado de salud mental y se le dio intervención a un juzgado civil", dijo a través de Twitter. "En diciembre, el mismo imputado, ya condenado a 1 años y 5 meses de cárcel por un robo simple, se había fugado del Borda. La Casación le dio la libertad ayer por sospecha de inimputabilidad. A nadie se le ocurrió una asistencia psiquiátrica?. Volvió a robar".

A su vez, se constató que el delincuente cumplía una pena junto a otro grupo, que también habrían sido liberados por la misma razón, por robo en poblado y en banda, y entre sus antecedentes figuran más de quince causas entre ellas robo a mano armada y lesiones. En el hecho interviene el Juzgado Criminal y Correccional número 57, a cargo de Fabiana Galleti, Secretaría número 61 de Osvaldo Vázquez, quien dispuso la detención y demás diligencias de rigor.

ED / DS