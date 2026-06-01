Luego de que la Justicia confirmara el procesamiento de Marcelo Porcel, acusado de abusar de al menos diez ex compañeros de colegio de sus hijos, el empresario fue visto este domingo en una misa en la Basílica de Luján. La Cámara de Apelaciones le aplicó una serie de medidas restrictivas y ordenó que se le coloque una tobillera electrónica, sin embargo el sospechoso fue filmado sin el dispositivo.

El jueves pasado, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán López, de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, rechazaron la presentación que había realizado el abogado de Porcel contra el procesamiento y el pedido de prisión preventiva solicitado por la querella en la causa por presunto abuso sexual y corrupción de menores contra los chicos que asistían al colegio Palermo Chico.

Procesaron a un empresario por abuso sexual agravado y corrupción de menores: hay al menos 10 víctimas

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El tribunal también confirmó el embargo dispuesto en primera instancia y autorizó la “inmediata colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización” y la entrega a las víctimas de botones antipánico, con el fin de que dieran alerta a posibles violaciones de las restricciones de acercamiento. Sin embargo, tres días después de la resolución se observó que el imputado aún no lleva la pulsera de monitoreo.

Los magistrados permitieron que Porcel transite el proceso en libertad pero le impusieron que no se ausente del domicilio que fijó ante las autoridades por más de 24 horas sin la debida autorización. El video fue difundido por la periodista de TN Lorena Maciel, donde se ve al acusado asistiendo a misa sin ninguna medida de control, en el templo ubicado a 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024, y aunque la causa inició hace casi dos años, el sospechoso no había tenido restricciones que restringieran su libertad ambulatoria. De hecho, por el momento puede moverse mientras respete la autorización, el lapso de tiempo y la prohibición de no contactar a las víctimas.

En abril de este año, el juez Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, lo procesó por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de la situación de guarda, cometido en forma reiterada a diez damnificados, que concurren realmente entre sí y en forma ideal con el de corrupción de menores de 13 años".

Marcelo Porcel, el empresario acusado por abuso de menores.

Asimismo, la imputación incluye la "producción de representaciones de genitales de un menor de 18 años con fines predominantemente sexuales", debido a una serie de imágenes que habrían sido detectadas en los celulares incautados en los allanamientos, luego de las pericias realizadas en el marco de la causa. En el caso, interviene el fiscal Pablo Turano, subrogante de la Fiscalía N°1 del mismo fuero.

Respecto de la conducta atribuida al empresario, los camaristas sostuvieron que “luce evidente” el conocimiento que tenía “de la verdadera entidad de las prácticas que perpetraba en tanto actos abusivos de la libertad e integridad sexual de los jóvenes damnificados”, en los abusos que supuestamente habrían tenido lugar en un domicilio en Palermo, un departamento en Puerto Madero, sus oficinas y una casa ubicada en la localidad de Cañuelas.

Las denuncias por abuso contra Porcel

La investigación empezó luego de las denuncias formuladas por los adolescentes -que en ese momento tenían entre 11 y 15 años-y sus familias respecto de hechos ocurridos entre compañeros de colegio de los hijos del empresario, quienes solían ir a sus domicilios u oficinas y compartían viajes, reuniones y actividades organizadas por el imputado.

De acuerdo con la imputación sostenida por la Fiscalía, "Porcel desplegó un mecanismo sistemático de captación y manipulación de los adolescentes, aprovechando vínculos de confianza y una marcada asimetría respecto de las víctimas". El expediente señala que el hombre también promovía el consumo de bebidas alcohólicas, organizaba encuentros, realizaba comentarios sexuales y sometía a los jóvenes a situaciones en las que debían exhibir sus cuerpos, con masajes que incluían roces y tocamientos de genitales.

Desde el Ministerio Público Fiscal también plantearon que el imputado incentivaba a los chicos a realizar apuestas e impulsaba prácticas de contenido sexual, generando contextos orientados a naturalizar situaciones abusivas.

Entre las pruebas, figuran fotografías encontradas en el teléfono del acusado que, según la investigación, habrían sido tomadas de manera oculta cuando los menores se encontraban desnudos en el baño de su casa.

FP