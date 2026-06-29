Tiroteo en un Fan Fest del Mundial en California: un muerto y un herido grave

Una persona murió y otra resultó gravemente herida este domingo por la noche tras registrarse un tiroteo en San Pedro Square, una conocida área de ocio en la ciudad de San José, California (Estados Unidos), que funciona este verano como una de las zonas de fan fest para el Mundial 2026. La balacera ocurrió en las inmediaciones de la plaza, cerca de las calles N Market Street y W Santa Clara Street, un punto neurálgico de reunión de aficionados en el área de la Bahía de San Francisco.

Al momento del ataque no se transmitía ningún partido en las pantallas gigantes del predio, ya que el único encuentro programado de la jornada había finalizado hacia las 14, hora local.

La policía local, que abrió una investigación por homicidio y procedió al cierre de varias calles linderas para resguardar la escena, intervino de urgencia tras las alertas de los presentes en una región que ya albergó cinco partidos del campeonato.

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Dos personas murieron y 10 resultaron heridas durante un tiroteo en Texas

Según informaron las autoridades a través de la red social X y reportó la agencia Reuters, una de las víctimas falleció en el lugar del hecho de manera inmediata, mientras que la segunda persona afectada fue trasladada de urgencia en estado crítico a un centro médico local con lesiones que ponen en riesgo su vida. Los motivos detrás del ataque aún se intentan determinar, en un contexto donde las autoridades pidieron explícitamente a los residentes evitar la zona.

San Pedro Square, la conocida zona de ocio en San José, California, que este verano funciona como fan fest del Mundial 2026 y que anoche se convirtió en el escenario de un tiroteo fatal. (Foto: Google Maps)

Los detalles de la balacera en San José

Tras las detonaciones en la plaza, la escena quedó completamente acordonada por las fuerzas de seguridad y la mayoría de los bares del sector cerraron sus puertas de inmediato. Un periodista de Reuters en el lugar constató una fuerte presencia policial, múltiples patrulleros y el retiro de una persona en camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca por el personal uniformado.

En sintonía con el panorama del ataque, una guardia de seguridad del sector, quien solicitó mantener el anonimato por no estar autorizada a hablar de manera oficial con la prensa, relató los momentos posteriores a la agresión en declaraciones que consignaron medios internacionales. “La persona todavía gemía y se quejaba. Había sangre alrededor de su cuello y la parte superior de la espalda”, aseguró la testigo, quien además precisó que los oficiales de policía comenzaron rápidamente a interrogar al personal de seguridad privada y a los pocos testigos que permanecieron en el perímetro.

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Preocupación por la seguridad en el Mundial 2026

Este nuevo ataque vuelve a encender las alarmas sobre el impacto de la violencia con armas de fuego en el país norteamericano, una problemática que la publicación estadounidense TIME vinculó directamente con la seguridad del evento deportivo, el cual espera recibir a cerca de 10 millones de viajeros. Según los datos más recientes provistos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), unas 44.000 personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos durante el año 2024, lo que fundamenta la preocupación de los visitantes internacionales.

El episodio de San Pedro Square —donde el último partido disputado había sido el pasado miércoles en un cruce de eliminación directa entre Estados Unidos y Bosnia— se suma a una seguidilla de hechos violentos registrados desde el comienzo de la competencia. A principios de mes, nueve personas resultaron heridas en las inmediaciones de la concentración de la selección de Inglaterra en Kansas City.

El pasado 16 de junio, una persona murió y varias sufrieron heridas durante una serie de tiroteos viales en esa misma ciudad del estado de Misuri. El 21 de junio, cinco personas fueron alcanzadas por disparos y otra fue apuñalada en Brockton, Massachusetts, durante los festejos por el empate entre Cabo Verde y Uruguay. Menos de una semana después de ese choque, otras cuatro personas sufrieron heridas de bala en una nueva celebración vinculada al seleccionado caboverdiano.

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